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Bloomberg: Несколько стран ЕС хотят смягчить правила въезда для иностранцев

Таким образом их руководство планирует ускорить восстановление пострадавшей от коронавируса экономики.

13 марта 2021, 01:07
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Ряд стран Евросоюза призвали смягчить правила въезда для граждан стран, не входящих в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Так, предлагается разрешить въезд в Евросоюз лицам, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют отрицательный тест. Кроме того, некоторые государства прорабатывают возможность одностороннего открытия границ, в первую очередь для граждан Великобритании. О каких именно странах идёт речь, не уточняется. По данным СМИ, вопрос смягчения ограничений лидеры стран ЕС могут поднять на саммите в конце марта.

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Евросоюз ввёл запрет на въезд из большинства стран мира в марте 2020 года на фоне борьбы с коронавирусом. Теперь же страны, зависящие от туристов, хотят скорректировать правила, чтобы ускорить восстановление экономики. Система, которую планируется внедрить, будет похожа на паспорта вакцинации. Как сообщал Лайф, их проект Еврокомиссия представит 17 марта.

Что касается возможного посещения нескольких стран ЕС сразу, то этот вопрос пока не обсуждался, сообщают дипломатические источники.

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Ранее страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на коронавирус. Отмечается, что данное решение "поможет смягчить распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка". Также взаимное признание тестов на ковид важно для облегчения перемещения внутри Евросоюза, отслеживания контактов и лечения заражённых.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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