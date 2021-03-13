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Минтруд раскрыл критерии для дополнительных выплат ряду пенсионеров

Финансирование будет обеспечиваться из взносов, поступивших от работодателей данных категорий в Пенсионный фонд.

13 марта 2021, 00:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Дополнительные выплаты к пенсиям лётчиков и шахтёров будут зависеть от индекса роста среднемесячной заработной платы, соответствующее постановление в настоящее время проходит общественное обсуждение.

В Минтруде отметили, что темп роста среднемесячной начисленной зарплаты в 2020 году составил 106% — соответственно, индекс будет равняться 1,06.

"Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчёте доплаты к пенсиям лётчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", — пояснили в Минтруде "Российской газете".

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В ведомстве уточнили, что доплата к пенсиям — это механизм дополнительного соцобеспечения. Финансирование будет обеспечиваться из взносов, поступивших от работодателей данных категорий в Пенсионный фонд.

Расчёт доплаты зависит от нескольких показателей, в частности среднемесячной зарплаты в РФ, которая постоянно актуализируется с учётом естественного роста.

Ранее в Минтруде рассказали о предложениях по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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