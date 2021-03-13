Минтруд раскрыл критерии для дополнительных выплат ряду пенсионеров
Финансирование будет обеспечиваться из взносов, поступивших от работодателей данных категорий в Пенсионный фонд.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Дополнительные выплаты к пенсиям лётчиков и шахтёров будут зависеть от индекса роста среднемесячной заработной платы, соответствующее постановление в настоящее время проходит общественное обсуждение.
В Минтруде отметили, что темп роста среднемесячной начисленной зарплаты в 2020 году составил 106% — соответственно, индекс будет равняться 1,06.
"Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчёте доплаты к пенсиям лётчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", — пояснили в Минтруде "Российской газете".
В ведомстве уточнили, что доплата к пенсиям — это механизм дополнительного соцобеспечения. Финансирование будет обеспечиваться из взносов, поступивших от работодателей данных категорий в Пенсионный фонд.
Расчёт доплаты зависит от нескольких показателей, в частности среднемесячной зарплаты в РФ, которая постоянно актуализируется с учётом естественного роста.
Лента новостей
Софья Великая оценила отказ CAS в использовании "Катюши" вместо гимна на Олимпиаде: Будем терпимее и сильнее
сегодня в 00:21
"Политический маразм": Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри напомнило Жириновскому времена СССР
сегодня в 00:08
СМИ узнали о планах "Яндекса" купить банк "Акрополь"
вчера в 23:58
Ранее в Минтруде рассказали о предложениях по индексации пенсий работающим пенсионерам.
Выбор редакции
С 1 апреля изменятся правила начисления пособий, льгот и больничных: на сколько вырастут выплаты
Минтруд предложил лишать пособий семьи, которые бедны только по документам
Reuters заявило о принципах непредвзятости на фоне сообщений о кампании против вакцины "Спутник V"
Bloomberg: Несколько стран ЕС хотят смягчить правила въезда для иностранцев
"Апофеоз человеческой глупости": В Улан-Удэ горе-рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки — видео
Комментариев: 0