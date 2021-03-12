СМИ узнали о планах "Яндекса" купить банк "Акрополь"
Компания намерена приобрести его у гендиректора "Связного".
Фото © ТАСС / EPA
Компания "Яндекс" планирует купить банк, в настоящее время ведутся переговоры по поводу приобретения финансовой организации "Акрополь". Об этом пишет портал The Bell со ссылкой на свои источники.
С 2020 года банк принадлежит гендиректору группы "Связной" Евгению Давыдовичу. По данным СМИ, сделка находится в стадии проверки и в ближайшие дни будет заключён договор купли-продажи.
Представитель "Яндекса" отметил, что компании интересно получение банковской лицензии и она рассматривает все возможные варианты.
Сумма сделки пока не разглашается. В настоящее время капитал "Акрополя" составляет чуть больше миллиарда рублей.
Источники издания отмечают, что "Яндекс" фактически покупает не банк, а лицензию, у него нет планов открывать отделения или выдавать кредиты. 10 марта компания запустила платёжный сервис Yandex Pay и намерена развивать собственные финансовые технологии.
Ранее "Яндекс" был признан самой дорогой компанией Рунета.
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