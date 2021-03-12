В Махачкале блогерши подрались с компанией парней в торговом центре. Видео © Instagram / saakuuraaa / akula.57

В Махачкале местные блогерши подрались с компанией парней в торговом центре. Видео опубликовала в "Инстаграме" участница инцидента под ником Сакура.

Три девушки пришли в ТЦ "Этажи" поснимать контент, а молодые люди, вероятно, решили с ними познакомиться. Завязалась перепалка, которая переросла в потасовку.

Блогерши оказались достойными противниками. На кадрах записи видно, что одна из них падает на пол, но вскакивает и продолжает атаковать обидчиков. Ни одна из сторон не собиралась уступать, разнимать драку пришлось охране торгового центра.

Участницами потасовки стали известные в соцсетях блогерши Сакура и Акула, с ними была ещё одна девушка. Они прокомментировали инцидент в своих аккаунтах. Причины конфликта девушки не назвали, но отметили, что после публикации роликов на них обрушился шквал критики.

По словам Сакуры, оппоненты из ТЦ начали всячески оскорблять её в личных сообщениях в "Инстаграме", а в местных группах подписчики принялись комментировать, что блогерши сами виноваты, якобы они не соблюдали правил приличия в общественном месте и первыми полезли в драку.

Причины драки пояснила другая дагестанская блогерша, автор книги "Дневники горянки" Марьям Алиева. По её словам, "невоспитанные бычары" нахамили девушкам, а после один из них отобрал телефон — и произошла потасовка. Алиева рассказала, что Сакура написала заявление в полицию и призвала не оставлять инцидент безнаказанным.

Акула со своей стороны добавила, что после драки с девушками побеседовало старшее поколение. Из уважения к возрасту она согласилась замять произошедшее, но извинений так и не дождалась, поэтому сейчас не знает, что ей делать.

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