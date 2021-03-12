Дженнифер Лопес рассталась с женихом за несколько месяцев до свадьбы
Пара была в отношениях четыре года.
Фото © ТАСС / Zuma
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассталась со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом. Об этом сообщает портал PageSix.
Пара встречалась четыре года и летом планировала пожениться. Изначально свадьба должна была состояться в 2020 году, но тогда этому помешала пандемия. Точная причина разрыва пока не известна, однако не исключено, что всему виной измена спортсмена со своей помощницей Маргарит. Согласно другой версии, которую приводят зарубежные СМИ, Родригес устал от постоянных съёмок и гастролей Дженнифер и охладел к ней.
Стоит отметить, что ранее уже появлялась информация о разрыве Джей Ло с партнёром. Так, в 2018 году таблоид In Touch сообщил, что актриса и бейсболист расстаются из-за связи Алекса с бывшей девушкой.
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