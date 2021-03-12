Дженнифер Лопес рассталась с женихом за несколько месяцев до свадьбы

Пара встречалась четыре года и летом планировала пожениться. Изначально свадьба должна была состояться в 2020 году, но тогда этому помешала пандемия. Точная причина разрыва пока не известна, однако не исключено, что всему виной измена спортсмена со своей помощницей Маргарит. Согласно другой версии, которую приводят зарубежные СМИ, Родригес устал от постоянных съёмок и гастролей Дженнифер и охладел к ней.