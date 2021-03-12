Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска за его твиты

Один из инвесторов компании Tesla подал в суд на её совет директоров и основателя Илона Маска из-за твитов бизнесмена. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению истца, публикации Маска нарушают соглашения с американским биржевым регулятором — Комиссией по ценным бумагам и биржам. Инвестор считает, что "неправомерное поведение" изобретателя и "неспособность совета директоров обеспечить соблюдение требований" нанесли значительный ущерб компании.

В иске отмечается, что Маск подверг компанию Tesla рыночным убыткам, продолжая рассылать "беспорядочные" твиты, несмотря на соглашение с регулирующими органами, которое требует предварительного одобрения активности в социальных сетях. В обращении, поступившем в суд 8 марта, утверждается, что предприниматель неоднократно нарушал договор с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Соглашение между Маском и властями США было заключено в 2018 году после обвинения бизнесмена в мошенничестве с ценными бумагами. Тогда миллиардер был вынужден покинуть пост директора компании и дать обязательство согласовывать свои публикации в соцсетях, если они имеют существенное значение для акционеров. Также изобретатель и компания Tesla выплатили по 20 миллионов долларов штрафа.

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск за сутки стал богаче на рекордные $25 млрд.

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