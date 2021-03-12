"Мягкий, спокойный режим": Вильфанд пообещал москвичам скорую оттепель
На следующей неделе существенных осадков не будет, как и сильных морозов.
На следующей неделе в Москве температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель. Существенных осадков не ожидается", — приводит слова синоптика "Интерфакс".
Вильфанд добавил, что наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега выпадут в столице в субботу. Также, по его словам, со среды столбики термометров ночью будут показывать небольшой минус, днём же прогнозируется около нуля. Метеоролог назвал такую погоду мягким, спокойным режимом.
Впрочем, зима ещё будет сталкиваться с весной до конца марта — стоит ждать похолодания до минус 10 градусов, заключил Вильфанд.
Ранее Лайф писал о том, что москвичи 10 марта пережили самую холодную ночь со времён Второй мировой войны.
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