Миннеаполис выплатит рекордные 27 миллионов долларов семье погибшего Джорджа Флойда

Город Миннеаполис выплатит 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими весной 2020 года. Об этом сообщает телеканал NBC.

Такое решение было принято в рамках урегулирования иска со стороны родных мужчины. Договорённости удалось достичь за несколько недель до начала судебного процесса над офицером, обвиняемым в гибели Флойда.

"Надеюсь, что сегодня в центре внимания будут голоса семьи и всё, чем они хотели бы поделиться. Я хочу от имени всего городского совета выразить свои глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда, его друзьям и всему нашему сообществу, оплакивающим его потерю", — сказала председатель городского совета Лиза Бендер.

Представитель семьи Флойда Бенджамин Крамп отметил, что это "крупнейшее досудебное урегулирование" гражданских прав, оно "посылает мощный сигнал о том, что жизнь темнокожих имеет значение, а жестокость полиции в отношении цветных людей должна прекратиться".

Родные погибшего афроамериканца подали федеральный иск против города и четырёх бывших офицеров, участвовавших в аресте, в июле. В настоящее время идёт отбор присяжных для суда над экс-полицейским Дереком Шовином, процесс начнётся через несколько недель. Трое его бывших коллег (То Тао, Томас Лейн и Дж. Александр Куэнг) обвиняются в пособничестве убийству. Ожидается, что они предстанут перед судом в августе.

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