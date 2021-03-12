Миннеаполис выплатит рекордные 27 миллионов долларов семье погибшего Джорджа Флойда
Решение было принято единогласно на заседании городского совета.
Фото © Twitter / UpfrontAfrica
Город Миннеаполис выплатит 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими весной 2020 года. Об этом сообщает телеканал NBC.
Такое решение было принято в рамках урегулирования иска со стороны родных мужчины. Договорённости удалось достичь за несколько недель до начала судебного процесса над офицером, обвиняемым в гибели Флойда.
"Надеюсь, что сегодня в центре внимания будут голоса семьи и всё, чем они хотели бы поделиться. Я хочу от имени всего городского совета выразить свои глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда, его друзьям и всему нашему сообществу, оплакивающим его потерю", — сказала председатель городского совета Лиза Бендер.
Представитель семьи Флойда Бенджамин Крамп отметил, что это "крупнейшее досудебное урегулирование" гражданских прав, оно "посылает мощный сигнал о том, что жизнь темнокожих имеет значение, а жестокость полиции в отношении цветных людей должна прекратиться".
Родные погибшего афроамериканца подали федеральный иск против города и четырёх бывших офицеров, участвовавших в аресте, в июле. В настоящее время идёт отбор присяжных для суда над экс-полицейским Дереком Шовином, процесс начнётся через несколько недель. Трое его бывших коллег (То Тао, Томас Лейн и Дж. Александр Куэнг) обвиняются в пособничестве убийству. Ожидается, что они предстанут перед судом в августе.
Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия. Позже движение за права темнокожих обрело название Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны").
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