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Миннеаполис выплатит рекордные 27 миллионов долларов семье погибшего Джорджа Флойда

Решение было принято единогласно на заседании городского совета.

12 марта 2021, 21:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UpfrontAfrica/status/1370447404214988803/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UpfrontAfrica</a></p>

Фото © Twitter / UpfrontAfrica

Город Миннеаполис выплатит 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими весной 2020 года. Об этом сообщает телеканал NBC.

Такое решение было принято в рамках урегулирования иска со стороны родных мужчины. Договорённости удалось достичь за несколько недель до начала судебного процесса над офицером, обвиняемым в гибели Флойда.

"Надеюсь, что сегодня в центре внимания будут голоса семьи и всё, чем они хотели бы поделиться. Я хочу от имени всего городского совета выразить свои глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда, его друзьям и всему нашему сообществу, оплакивающим его потерю", — сказала председатель городского совета Лиза Бендер.

Один человек убит в перестрелке на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Один человек убит в перестрелке на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Представитель семьи Флойда Бенджамин Крамп отметил, что это "крупнейшее досудебное урегулирование" гражданских прав, оно "посылает мощный сигнал о том, что жизнь темнокожих имеет значение, а жестокость полиции в отношении цветных людей должна прекратиться".

Родные погибшего афроамериканца подали федеральный иск против города и четырёх бывших офицеров, участвовавших в аресте, в июле. В настоящее время идёт отбор присяжных для суда над экс-полицейским Дереком Шовином, процесс начнётся через несколько недель. Трое его бывших коллег (То Тао, Томас Лейн и Дж. Александр Куэнг) обвиняются в пособничестве убийству. Ожидается, что они предстанут перед судом в августе.

Жители Миннеаполиса вышли на митинг перед началом суда по делу Джорджа Флойда — видео

Жители Миннеаполиса вышли на митинг перед началом суда по делу Джорджа Флойда — видео

Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия. Позже движение за права темнокожих обрело название Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны").

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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