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СКР показал видео задержания зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

Он подозревается в получении многомиллионных взяток.

12 марта 2021, 21:16

СКР опубликовал видео задержания заместителя председателя Правительства Ставропольского края Александра Золотарёва.

Подозреваемый в получении взяток в особо крупном размере был задержан по поручению следователя СУ СКР по региону в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. После этого его доставили в Следком для проведения следственных и иных процессуальных мероприятий.

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Как сообщал Лайф, по данным СКР, чиновник и его подельник получили на госконтрактах по строительству медицинских учреждений более 60 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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