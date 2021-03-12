СКР показал видео задержания зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва
Он подозревается в получении многомиллионных взяток.
СКР опубликовал видео задержания заместителя председателя Правительства Ставропольского края Александра Золотарёва.
Подозреваемый в получении взяток в особо крупном размере был задержан по поручению следователя СУ СКР по региону в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. После этого его доставили в Следком для проведения следственных и иных процессуальных мероприятий.
Как сообщал Лайф, по данным СКР, чиновник и его подельник получили на госконтрактах по строительству медицинских учреждений более 60 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.
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