Россиянка отсудила 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце "Пятёрочки"

Жительница города Каменска-Уральского Свердловской области получила компенсацию в размере 100 тысяч рублей за падение на крыльце магазина "Пятёрочка", пишет портал E1.ru.

Женщина получила травму левой ноги при падении: закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек, а также подвывих стопы. Разбирательства длились больше года. Пострадавшая требовала компенсацию в размере миллиона рублей. Судья удовлетворил иск частично, снизив размер выплаты в десять раз.

Компания-ответчик (ООО "Агроторг") уже подала апелляцию. По её мнению, женщина не доказала факт скользкого крыльца и то, что повредила ногу вследствие падения у магазина.

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