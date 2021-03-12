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Россиянка отсудила 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце "Пятёрочки"

Изначально женщина требовала миллион.

12 марта 2021, 21:35
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Жительница города Каменска-Уральского Свердловской области получила компенсацию в размере 100 тысяч рублей за падение на крыльце магазина "Пятёрочка", пишет портал E1.ru.

Женщина получила травму левой ноги при падении: закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек, а также подвывих стопы. Разбирательства длились больше года. Пострадавшая требовала компенсацию в размере миллиона рублей. Судья удовлетворил иск частично, снизив размер выплаты в десять раз.

В "Пятёрочке" рассказали, из-за чего рухнула вывеска, насмерть придавившая пенсионерку

В "Пятёрочке" рассказали, из-за чего рухнула вывеска, насмерть придавившая пенсионерку

Компания-ответчик (ООО "Агроторг") уже подала апелляцию. По её мнению, женщина не доказала факт скользкого крыльца и то, что повредила ногу вследствие падения у магазина.

Ранее Лайф писал, как получить компенсацию за травмы из-за не убранных от снега и льда дорог.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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