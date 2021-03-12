Россиянка отсудила 100 тысяч рублей за падение на скользком крыльце "Пятёрочки"
Изначально женщина требовала миллион.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Жительница города Каменска-Уральского Свердловской области получила компенсацию в размере 100 тысяч рублей за падение на крыльце магазина "Пятёрочка", пишет портал E1.ru.
Женщина получила травму левой ноги при падении: закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек, а также подвывих стопы. Разбирательства длились больше года. Пострадавшая требовала компенсацию в размере миллиона рублей. Судья удовлетворил иск частично, снизив размер выплаты в десять раз.
Компания-ответчик (ООО "Агроторг") уже подала апелляцию. По её мнению, женщина не доказала факт скользкого крыльца и то, что повредила ногу вследствие падения у магазина.
Ранее Лайф писал, как получить компенсацию за травмы из-за не убранных от снега и льда дорог.
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