Зимние хлопоты: как получить компенсацию за травмы из-за неубранных от снега и льда дорог

Непроходимые моря, ледяные и скользкие горы, каток дорог и обстрел наледи с крыш — декорации этой зимней сказки только для опытных игроков на выживание. Юрист юридической службы "Единый центр защиты" Самвел Меграбян поделился опытом из своей практики.

В снежном феврале прошлого года Валентина Т. шла домой по одной из улиц Екатеринбурга, поскользнулась и упала. Прохожих рядом не оказалось, и пожилой женщине никто не мог помочь подняться. С трудом пенсионерка встала и пошла дальше. Уже дома женщина почувствовала, что плечо разрывается от боли, и попросила соседей отвезти её в травмпункт.

Безобидное на первый взгляд падение на гололёде вылилось в перелом левой плечевой кости со смещением. Медики наложили пострадавшей женщине гипс, а позже провели операцию по креплению осколков титановым штифтом.

Оправившись от операции, пенсионерка обратилась к юристу с вопросом, может ли она получить какую-либо компенсацию за свою травму. Женщина была уверена, что, если бы тротуар был хорошо очищен от снега и льда, она бы не упала.

В результате судебного заседания с ответчиков — администрации города и ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) — были взысканы компенсация морального вреда Валентине в размере 80 000 рублей, расходы на лекарства (1000 рублей) и 10 000 рублей компенсации за юридические услуги.

Правила выживания

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Прежде чем подсчитывать, в какой материальный ущерб можно оценить ваше падение на не расчищенной от снега дорожке или удар от свалившейся сосульки, первым делом нужно зафиксировать то, что случилось, говорит генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина. Специалист перечислила шаги, которые следует предпринять пострадавшим.

— В случае когда прохожему на голову упала сосулька, чтобы подтвердить это, нужно вызвать скорую помощь на место или обратиться в травмпункт. Также сфотографировать себя, место, откуда упал снег, и узнать контакты и имена свидетелей происшествия, — рассказала Асия Мухамедшина.

Далее нужно узнать, кто обслуживает тот участок, где всё произошло, уточнил управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский.

— Крыша — это общее имущество дома, и за её содержание, за своевременную уборку снега, сосулек несёт ответственность ТСН или управляющая компания, — объяснил юрист. — Если же травма получена на улице от падения на скользком участке дороги или тротуара, в этом случае установить ответственное лицо бывает гораздо сложнее. За дороги может отвечать одна организация (дорожная служба), за тротуары — другая, за межквартальные территории или участки в парках — третья.

Если неприятная история растянулась и после травмы пришлось долго лечиться без возможности работать, нужно собрать все справки и медицинские заключения, чеки за оплату лекарств и консультаций врачей и другие финансовые траты, связанные с этим ЧП, рекомендует юрист Асия Мухамедшина. Все свидетельства вашей борьбы за потерянное здоровье приобщите к заявлению в УК или в суд, которое нужно направлять на имя ответчика, уточнила специалист. Нелишним будет добавить справку из Гидрометцентра или отделения МЧС, в которой будет указано, что в злосчастное время инцидента не было чрезвычайных погодных условий.

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

— Например, в Первоуральске за упавшую на голову ребёнка сосульку УК заплатила 350 тысяч рублей. В соответствии с договором об управлении общим имуществом, определённом статьёй 162 ЖК РФ, управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание крыши дома и вовремя убирать с неё снег. И если она этого не делает, то несёт гражданско-правовую ответственность, — пояснила Асия Мухамедшина.

Ведущий юрист компании "Европейская юридическая служба" Александр Спиридонов добавил, что на владельце или арендодателе лежит оплата расходов пострадавшего, в том числе на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если пострадавший в этом нуждается.

Специалисты отмечают, что размер денежной компенсации зависит от степени тяжести причинённого вреда. С большей степенью вероятности с ответчика будут взысканы суммы, потраченные на лечение, чем компенсация морального вреда.

— Однако и в этом случае надо учитывать, что российские суды, в отличие от иностранных, редко взыскивают какие-либо значительные суммы. Не стоит рассчитывать на возможность обогатиться в таких ситуациях, — подчеркнул Владислав Варшавский.

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