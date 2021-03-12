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Внучка художника Бориса Кустодиева, хранительница шедевров Леонардо скончалась на 88-м году жизни

Татьяна Кирилловна проработала в Эрмитаже более 60 лет.

12 марта 2021, 22:30
<p>Татьяна Кустодиева. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Татьяна Кустодиева. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончалась внучка художника Бориса Кустодиева – Татьяна Кустодиева. Об этом сообщает пресс-служба музея Эрмитаж, где она занималась исследованием творчества Леонардо да Винчи, Рафаэля и других мастеров Возрождения.

"Это блестяще эрудированная, яркая и красивая женщина с сильным характером, обладавшая неисчерпаемой творческой энергией и пытливым умом исследователя, более 60 лет своей жизни посвятила служению Эрмитажу. Память о Татьяне Кирилловне навсегда сохранится в сердцах ее друзей и коллег, всех, кто знал ее близко, и тех, кто благодаря ей лучше узнал и полюбил Эрмитаж", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Татьяна Кирилловна работала ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства и хранителем живописи итальянского Возрождения. Кустодиева написала большое количество научных статей, монографий, каталогов к временным выставкам. За вклад в создание и развитие Дома-музея Бориса Кустодиева в Астраханской области женщина была награждена медалью ордена "За заслуги".

Ранее Лайф писал о том, что умер автор музыки к фильму "Гардемарины, вперёд!" Виктор Лебедев.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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