Внучка художника Бориса Кустодиева, хранительница шедевров Леонардо скончалась на 88-м году жизни

В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончалась внучка художника Бориса Кустодиева – Татьяна Кустодиева. Об этом сообщает пресс-служба музея Эрмитаж, где она занималась исследованием творчества Леонардо да Винчи, Рафаэля и других мастеров Возрождения.

"Это блестяще эрудированная, яркая и красивая женщина с сильным характером, обладавшая неисчерпаемой творческой энергией и пытливым умом исследователя, более 60 лет своей жизни посвятила служению Эрмитажу. Память о Татьяне Кирилловне навсегда сохранится в сердцах ее друзей и коллег, всех, кто знал ее близко, и тех, кто благодаря ей лучше узнал и полюбил Эрмитаж", – говорится в сообщении пресс-службы.