Внучка художника Бориса Кустодиева, хранительница шедевров Леонардо скончалась на 88-м году жизни
Татьяна Кирилловна проработала в Эрмитаже более 60 лет.
Татьяна Кустодиева. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончалась внучка художника Бориса Кустодиева – Татьяна Кустодиева. Об этом сообщает пресс-служба музея Эрмитаж, где она занималась исследованием творчества Леонардо да Винчи, Рафаэля и других мастеров Возрождения.
"Это блестяще эрудированная, яркая и красивая женщина с сильным характером, обладавшая неисчерпаемой творческой энергией и пытливым умом исследователя, более 60 лет своей жизни посвятила служению Эрмитажу. Память о Татьяне Кирилловне навсегда сохранится в сердцах ее друзей и коллег, всех, кто знал ее близко, и тех, кто благодаря ей лучше узнал и полюбил Эрмитаж", – говорится в сообщении пресс-службы.
Татьяна Кирилловна работала ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства и хранителем живописи итальянского Возрождения. Кустодиева написала большое количество научных статей, монографий, каталогов к временным выставкам. За вклад в создание и развитие Дома-музея Бориса Кустодиева в Астраханской области женщина была награждена медалью ордена "За заслуги".
Ранее Лайф писал о том, что умер автор музыки к фильму "Гардемарины, вперёд!" Виктор Лебедев.
Выбор редакции
Найдена мёртвой студентка, парня которой зарезал ревнивый одногруппник в Новосибирске
Врач из Петербурга рассказал, почему стал незаметно делать портреты пассажиров метро
Патологоанатом предупредил о возможных последствиях посещения выставки засушенных мертвецов в Москве
Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска за его твиты
"Мягкий, спокойный режим": Вильфанд пообещал москвичам скорую оттепель
Комментариев: 0