Ракета "Союз" впервые за полвека сменит дизайн

Ракета-носитель "Союз-2", запуск которой планируется 20 марта, будет окрашена в новые цвета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, вместо привычной бело-серо-оранжевой расцветки ракета предстанет в бело-синей гамме.

"Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет", — рассказал источник.

Именно на "Востоке" совершил свой полёт Юрий Гагарин — первый в истории человечества. Автором идеи, отметил инсайдер, является компания "Главкосмос пусковые услуги" (оператор "Роскосмоса" по коммерческим программам). Планируется, что все запуски в 2021 году состоятся на ракетах нового дизайна.

На старте "Союз" традиционно выглядит так: белый головной обтекатель, серые переходный отсек и третья ступень, оранжевый хвостовой отсек. Ниже располагаются серые блоки первой и второй ступени с белой и оранжевой полосами. Однако после заправки белые части ракеты покрываются инеем.

Согласно новому дизайну, оранжевый цвет будет заменён на синий, а серый — на белый. Цвет переходного отсека изменится с серого на синий. Белый цвет головного обтекателя останется.

20 марта "Союз" выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран, в частности южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS и аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, спутники связи Технического университета Берлина, а также малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1. Кроме того, на орбиту отправится первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ — ДЗЗ и ряд других российских аппаратов.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью.

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