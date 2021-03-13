"Политический маразм": Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри напомнило Жириновскому времена СССР

Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл напомнило лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому советское время, когда "ничего нельзя было сказать, что может быть квалифицировано как антисоветское высказывание". Об этом политик рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Чего вы лезете в семью? Это королева спросила или кто-то из семьи... Спросили у неё: "А у ребёнка кожа тоже будет тёмная?" Ну, элементарный вопрос. Если у матери кожа темнее, чем у мужа, — естественно, у ребёнка тоже может быть кожа темнее или светлее. Там уже пошли журналисты — в отставку, расизм, то-сё… Ну, накрутили… То негров линчуют, то нельзя произнести "тёмный". Ах, тебе не нравится, что кожа тёмная? Ах ты такой-сякой! Ну куда мы идём? — сказал Жириновский.

По словам Жириновского, всё это называется политическим "маразмом". Лидер ЛДПР считает, что крайние взгляды к национальностям и цвету кожи являются перекосом во взглядах общественности.

Напомним, ранее в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Суссекские раскрыли сенсационные подробности отношения членов королевской семьи к Меган Маркл. А именно — кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи её будущего ребёнка. Также у Меган были мысли о суициде, однако во дворце ей в помощи отказали.

Спустя два дня после трансляции интервью в США Букингемский дворец ответил на заявления Маркл о расизме в королевской семье. В Лондоне указали, что заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке. Их серьёзно рассмотрят, но на публику выводы афишировать не станут.

Ранее Лайф писал о реакции принца Уильяма на скандальное интервью Меган Маркл.

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