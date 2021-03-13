Софья Великая оценила отказ CAS в использовании "Катюши" вместо гимна на Олимпиаде: Будем терпимее и сильнее

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в использовании песни "Катюша" вместо гимна на летних Олимпийских играх в Токио и зимних в Пекине.

По словам спортсменки, это очень патриотичная композиция, известная всему миру, поэтому такой вариант и был предложен. После его отклонения поиски продолжатся.

Великая отметила, что федерации различных видов спорта предлагают свои мелодии, например авторства Петра Чайковского, ведутся обсуждения. Уже было высказано немало мнений от небезразличных людей, чтобы найти альтернативу. Однако сроки ограниченные, поэтому решение нужно принять быстрее и выбрать сразу нечто надёжное.

"Будем терпимее и сильнее. Так сразу и не разберёшься, какую песню предлагать. Куча нюансов по отношению к России. Всего не угадаешь и предугадаешь. Надо уже определяться с критериями и отправлять несколько вариантов на согласование. Что-то выберут, хватит уже заниматься ерундой", — сказала председатель комиссии спортсменов ОКР в интервью Sport24.

Великая добавила, что можно было бы провести голосование, но это займёт слишком много времени, которого уже нет. Или даже сочинить свою песню, но вопрос опять же упирается в сроки. Спортсменка не исключила, что будет играть гимн Международного олимпийского комитета.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.

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