"Апофеоз человеческой глупости": В Улан-Удэ горе-рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки — видео
Пользователи соцсетей уже оценили столь "разумный" способ разобрать конструкцию.
В Улан-Удэ рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки. Видео © Instagram / ves_ulan_ude_
В Улан-Удэ рабочий едва не пострадал при разборе деревянной горки. Видео инцидента опубликовала группа в "Инстаграме" "Весь Улан-Удэ".
На кадрах видно, что двое мужчин стоят под конструкцией и рубят опоры. Комментатор за кадром недоумевает, почему они так нарушают технику безопасности. От очередного удара столбы рушатся — и доски начинают падать.
Один из горе-рабочих успел отбежать, а второй поскользнулся и упал, но удивительно удачно — он попал чётко в проём и не пострадал. В соцсетях назвали героев ролика кандидатами на премию Дарвина и оценили "разумность" поведения монтажников. Пользователи отметили, что они избежали травм просто чудом.
Как обычно на авось, а вдруг пронесёт
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Одним ударом всю горку разобрал
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