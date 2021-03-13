Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Апофеоз человеческой глупости": В Улан-Удэ горе-рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки — видео

Пользователи соцсетей уже оценили столь "разумный" способ разобрать конструкцию.

13 марта 2021, 00:52

В Улан-Удэ рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки. Видео © Instagram / ves_ulan_ude_

В Улан-Удэ рабочий едва не пострадал при разборе деревянной горки. Видео инцидента опубликовала группа в "Инстаграме" "Весь Улан-Удэ".

На кадрах видно, что двое мужчин стоят под конструкцией и рубят опоры. Комментатор за кадром недоумевает, почему они так нарушают технику безопасности. От очередного удара столбы рушатся — и доски начинают падать.

В Киеве "отец года" упаковал детей в пакет и скатил с горки — видео

В Киеве "отец года" упаковал детей в пакет и скатил с горки — видео

Один из горе-рабочих успел отбежать, а второй поскользнулся и упал, но удивительно удачно — он попал чётко в проём и не пострадал. В соцсетях назвали героев ролика кандидатами на премию Дарвина и оценили "разумность" поведения монтажников. Пользователи отметили, что они избежали травм просто чудом.

Как обычно на авось, а вдруг пронесёт


antoninabad2705

Апофеоз человеческой глупости и победа удачи


sakharovskiikonstan

Одним ударом всю горку разобрал


sl4va_03

Ранее житель Оренбурга едва не сжёг себя заживо в лифте.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Опрос показал отношение мужчин в России к введению четырёхдневки для женщин

вчера в 14:15

Как живёт сейчас школьница, спустившая 142 млн, которые выиграла 16 лет назад

5 августа, 09:37

В Махачкале блогерши подрались с компанией парней в торговом центре — видео

вчера в 23:11

Reuters заявило о принципах непредвзятости на фоне сообщений о кампании против вакцины "Спутник V"

сегодня в 01:26

Bloomberg: Несколько стран ЕС хотят смягчить правила въезда для иностранцев

сегодня в 01:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1