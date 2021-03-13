"Апофеоз человеческой глупости": В Улан-Удэ горе-рабочего чуть не придавило при демонтаже деревянной горки — видео

В Улан-Удэ рабочий едва не пострадал при разборе деревянной горки. Видео инцидента опубликовала группа в "Инстаграме" "Весь Улан-Удэ".

На кадрах видно, что двое мужчин стоят под конструкцией и рубят опоры. Комментатор за кадром недоумевает, почему они так нарушают технику безопасности. От очередного удара столбы рушатся — и доски начинают падать.

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Один из горе-рабочих успел отбежать, а второй поскользнулся и упал, но удивительно удачно — он попал чётко в проём и не пострадал. В соцсетях назвали героев ролика кандидатами на премию Дарвина и оценили "разумность" поведения монтажников. Пользователи отметили, что они избежали травм просто чудом.