Премию "Сезар" за лучший фильм получила драма "Счастливо оставаться"

В общей сложности картина завоевала семь статуэток, в том числе за лучшие режиссуру, сценарий, декорации, работу оператора, актёра второго плана (Николя Марье), и приз des Lycéens. Лента рассказывает о жизни женщины, отказавшейся от ребёнка, но решившей его найти 30 лет спустя, когда узнала о своей болезни.