Премию "Сезар" за лучший фильм получила драма "Счастливо оставаться"
В общей сложности картина завоевала семь статуэток.
Фото © ТАСС / Zuma
В Париже прошла 46-я церемония вручения кинопремии "Сезар". Главный приз получила комедийная драма "Счастливо оставаться" режиссёра Альбера Дюпонтеля. Трансляцию мероприятия вёл Canal+.
В общей сложности картина завоевала семь статуэток, в том числе за лучшие режиссуру, сценарий, декорации, работу оператора, актёра второго плана (Николя Марье), и приз des Lycéens. Лента рассказывает о жизни женщины, отказавшейся от ребёнка, но решившей его найти 30 лет спустя, когда узнала о своей болезни.
Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Сами Буажила за роль в фильме "Сын". А лучшей актрисой признана Лор Калами, которая снялась в фильме "Антуанетта в Севенне".
Второй по количеству наград стала документальная картина "Девочки" Себастьена Лифшица. Она повествует о дружбе двух школьниц из разных социальных слоёв.
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