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Премию "Сезар" за лучший фильм получила драма "Счастливо оставаться"

В общей сложности картина завоевала семь статуэток.

13 марта 2021, 02:33
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Париже прошла 46-я церемония вручения кинопремии "Сезар". Главный приз получила комедийная драма "Счастливо оставаться" режиссёра Альбера Дюпонтеля. Трансляцию мероприятия вёл Canal+.

В общей сложности картина завоевала семь статуэток, в том числе за лучшие режиссуру, сценарий, декорации, работу оператора, актёра второго плана (Николя Марье), и приз des Lycéens. Лента рассказывает о жизни женщины, отказавшейся от ребёнка, но решившей его найти 30 лет спустя, когда узнала о своей болезни.

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Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Сами Буажила за роль в фильме "Сын". А лучшей актрисой признана Лор Калами, которая снялась в фильме "Антуанетта в Севенне".

Второй по количеству наград стала документальная картина "Девочки" Себастьена Лифшица. Она повествует о дружбе двух школьниц из разных социальных слоёв.

Ранее Лайф сообщал о том, что лента "Земля кочевников" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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