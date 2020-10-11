Почему Украина хочет отказаться от пенсий и к чему это приведёт

На Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил на лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр Денис Шмыгаль. К такой перспективе, по его словам, приведёт изменение демографического состава общества, из-за которого у государства на пенсии, оказывается, не найдётся денег.

Странное и страшное заявление. Для нас, родившихся в СССР — стране, в которой люди привыкли не переживать за будущее, ибо знали, что государство в любом случае обеспечит им достойную старость, это звучит просто дико. Как это — отменить пенсии? Нонсенс же. Это как отменить образование и медобслуживание!

На самом деле далеко не все задумываются, а откуда эти пенсии берутся. Понятно, что на пенсии мы зарабатываем сами. Но, опять же, это работает в государстве, где сохраняется нормальный демографический баланс и достаточное количество работающих граждан и предприятий, налоговые отчисления которых и позволяют государству соблюдать свои социальные обязательства.

А что на Украине? По словам Шмыгаля, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера. На самом деле старение и убыль трудоспособного населения за границу — это то, что происходит на Украине все годы либеральных реформ. С первого дня независимости когда-то вторая после РСФСР экономика бывшего Союза постепенно приходила в упадок — вернее, планомерно уничтожалась.

Когда-то на Украине был целый ряд высокотехнологичных индустрий, научных центров. Авиастроение, судостроение, производство ракет — многое из того, чем гордился Союз, было родом с Украины. Сейчас нет не только всего этого. Но главное, чего давно нет на Украине, — перспективы и веры в будущее этого государства, так что совершенно логично, что люди уезжают из страны при первой возможности. И речь, разумеется, о трудоспособном населении. А старикам просто некуда ехать. И их содержание ложится бременем на тех, кто остаётся.

Для сравнения: в УССР было около 25 миллионов рабочих мест, сегодняшнее число работников оценивается примерно в семь миллионов. И страшнее всего, что деградация продолжается. Остановить её можно только полной перезагрузкой экономики, но это после победы Майдана стало просто невозможно. Если раньше процесс ещё можно было притормозить через налаживание интеграции с Россией, восстановление утраченных после распада Союза связей, то теперь порваны и последние нити, позволяющие украинской экономике висеть над обрывом. Сегодня она падает в пропасть с бешеной скоростью — и остановить это уже нельзя.

Украинская экономика всё ещё существует лишь благодаря кредитам Запада. Наверное, многие не раз задумывались, почему Запад продолжает кредитовать Украину, ведь это "чёрная дыра", куда деньги просто выбрасываются без возможности возврата. Ответ прост. Во-первых, это вопрос политический. Украина, вернее проект "Анти-Россия", должна существовать для того, чтобы портить кровь собственно России.

Во-вторых, Украина не так бедна, как кажется, в том смысле, что с неё есть что взять. На днях депутат Рады Андрей Деркач заявил, что Запад должен его стране 13 миллиардов долларов, и это не горячечный бред. Тот же Деркач ранее обвинил Порошенко и Байдена, что они вывели из страны 10 миллиардов.

На самом деле Запад очень хорошо зарабатывает на Украине. Помимо прямого воровства в офшоры это маржа с газового псевдореверса, с угольных махинаций, с госзаказов, которые все после Майдана переориентировались на западные компании.

Но главное богатство Украины — это её дешёвая рабочая сила, которую Запад успешно выкачивает (в той же Германии украинские заробитчане уже теснят поляков). И, конечно, земля, разрешения на продажу которой они всё-таки добились в прошлом году. Земля — это "залог", гарантия на случай, если Украина не сможет обслуживать долги. А пока она продолжает это делать, выплачивая миллиарды долларов на обслуживание госдолга.

Конечно, с каждым годом будет всё сложнее, тогда западные кредиторы будут ужесточать для Украины условия кредитования. Вчера они требовали отменить мораторий на продажу земли и повысить тарифы ЖКХ для населения. А завтра они потребуют понизить пенсии, послезавтра — вовсе отменить их. И у киевских властей не останется иного выбора, ведь если не дадут очередной кредит, то пенсии придётся отменять и так — их просто нечем будет платить.

И на самом деле 15 лет — это весьма оптимистичный прогноз. Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет около 8 млрд долларов, это около 12% всего бюджета, в то время как на обслуживание долгов уходит около 10%. И с каждым годом по мере стремительного сокращения рабочих мест, а значит, и числа плательщиков социальных взносов, этот дисбаланс будет расти. Так что час Х, когда государству вот реально совсем нечего будет платить старикам, может наступить раньше, чем через 15 лет, достаточно двух лет для обрушения экономики. И навряд ли Запад будет давать больше денег, чтобы содержать украинских стариков. Старики ему не нужны. Чем меньше будет население Украины — тем лучше.

Просто кому-то повезёт уехать собирать клубнику (правда, опять же временно, пока возраст позволит), а кому-то нет. А для занятия ставшихся озлобленных и голодных людей, чтобы они не вздумали дома бунтовать, придумали войну в Донбассе… Впрочем, этим, можно сказать, тоже "повезло" — до пенсии они гарантированно не доживут.