Врач объяснил, как клеточный иммунитет защищает от коронавируса
Также медик рассказал, что антитела к ковиду не всегда играют роль ангелов-спасителей.
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Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, как устроена клеточная защита организма от коронавируса.
В беседе с "Комсомольской правдой" эксперт напомнил, что помимо гуморального иммунитета (уровня антител) при контакте с инфекцией возникает также клеточный иммунитет. В зависимости от заболевания их вклад в защиту организма может отличаться. Как происходит при CoViD-19, пока до конца не известно, нужны дополнительные исследования, но факт наличия клеточного иммунитета сомнений у медиков не вызывает.
"Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определённые виды иммунных Т-клеток есть", — сказал Крючков.
По словам медика, анализ на Т-клеточный иммунитет в широкой клинической практике сейчас не применяется. Есть отдельные медцентры, которые проводят его за 15–20 тысяч рублей.
Также Крючков рассказал, что антитела к коронавирусу не всегда играют роль ангелов-спасителей. Он напомнил об одном исследовании, которое показало, что порой антитела ослабляют иммунную защиту, что способствует более тяжёлому протеканию болезни.
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Ранее в центре "Вектор" предупредили, что высокий уровень антител не гарантирует защиты от ковида.
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