"Нет культуры — нет будущего": "Окровавленная" актриса разделась на вручении кинопремии "Сезар" в знак протеста против мер по ковиду — видео

Французская актриса разделась на вручении кинопремии "Сезар" в знак протеста против мер по ковиду. Видео © Twitter / canalplus

Французская актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения кинопремии "Сезар", таким образом она решила осудить ограничительные меры по коронавирусу, которые затронули искусство. Трансляцию мероприятия вёл Canal+.

57-летняя артистка была приглашена вручать награду в номинации "Лучший костюм". Она появилась перед зрителями в костюме осла, при этом на лицо и руки была нанесена красная краска, имитирующая кровь.

Масьеро шокировала присутствующих, раздевшись догола. На животе у неё была надпись "Нет культуры — нет будущего", а на спине — "Верни нам искусство, Жан!". Вероятно, актриса обращалась к премьер-министру Франции Жану Кастексу.

"Сейчас мы такие — абсолютные голые", — заявила она и высказалась в поддержку артистов, которые в театре "Одеон" требуют открытия культурных учреждений.

Перформанс Масьеро и её радикальную форму протеста зрители встретили шквалом аплодисментов.

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