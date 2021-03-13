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Новейший российский беспилотник "Гром" сможет управлять роем из 10 дронов

Среди ожидаемых вооружений на борту — ракеты и управляемые авиабомбы.

13 марта 2021, 03:47
<p>Ударный беспилотный летательный аппарат "Гром" на форуме "Армия-2020". Фото © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Ударный беспилотный летательный аппарат "Гром" на форуме "Армия-2020". Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Новейший беспилотный летательный аппарат "Гром" будет оснащён широким комплексом вооружений и сможет управлять роем до 10 ударных дронов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотник, разработанный компанией "Кронштадт", помимо собственных боевых возможностей сможет осуществлять руководство группой БПЛА "Молния", выпущенных с другого авиационного носителя. Ранее они носили название "Пиранья".

Отмечается, что ударные возможности "Грому" обеспечат четыре точки подвески — две под консолями крыльев и две внутри фюзеляжа. Среди ожидаемых вооружений на борту беспилотника — ракеты "воздух — поверхность" и управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Ракетная вечеринка. ВКС могут закупить малозаметный ударный беспилотник "Гром"

Ракетная вечеринка. ВКС могут закупить малозаметный ударный беспилотник "Гром"

Масса аппарата составляет около семи тонн, он способен доставить груз весом 1,3 тонны на расстояние 800 километров.

Напомним, ударный беспилотник "Гром" был представлен на форуме "Армия-2020". Он необходим для поддержки истребителей Су-35 и Су-57.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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