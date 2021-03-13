Новейший российский беспилотник "Гром" сможет управлять роем из 10 дронов

Новейший беспилотный летательный аппарат "Гром" будет оснащён широким комплексом вооружений и сможет управлять роем до 10 ударных дронов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотник, разработанный компанией "Кронштадт", помимо собственных боевых возможностей сможет осуществлять руководство группой БПЛА "Молния", выпущенных с другого авиационного носителя. Ранее они носили название "Пиранья".

Отмечается, что ударные возможности "Грому" обеспечат четыре точки подвески — две под консолями крыльев и две внутри фюзеляжа. Среди ожидаемых вооружений на борту беспилотника — ракеты "воздух — поверхность" и управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Масса аппарата составляет около семи тонн, он способен доставить груз весом 1,3 тонны на расстояние 800 километров.

Напомним, ударный беспилотник "Гром" был представлен на форуме "Армия-2020". Он необходим для поддержки истребителей Су-35 и Су-57.

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