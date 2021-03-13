Экс-президента Боливии арестовали по обвинению в терроризме
Вместе с ней под стражу заключена целая группа высокопоставленных чиновников.
Фото © ТАСС / EPA / JAVIER MAMANI
Прокуратурой Боливии был выдан ордер на арест экс-президента страны Жанин Аньес по обвинению в терроризме. О её аресте а своём Twitter сообщил министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо.
"Я сообщаю боливийцам, что г-жа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", — заявил чиновник.
Ордер на арест десяти федеральных чиновников был выдан в пятницу 12 марта особой прокуратурой по антикоррупционным делам Боливии. Помимо экс-президента, в терроризме, измене и преступном сговоре обвиняют также бывшего главу МВД Артуро Мурильо и экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса.
После того, как глава МВД сообщил о задержании экс-президента, Аньес обвинила действующие власти в политическом преследовании. Со слов экс-президента, её арест это ничто иное, как акт насилия и политического преследования, и что все предъявленные ей обвинения не имеют ничего общего с реальностью.
Ранее Лайф писал об аресте мэра города Троицка за превышение должностных полномочий.
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