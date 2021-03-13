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"Это моя личная трагедия": Близкая подруга Лядовой рассказала Лайфу об артистке — видео

Похороны Людмилы Лядовой проходят сегодня на Кунцевском кладбище.

13 марта 2021, 09:14

Близкая подруга Лядовой рассказала Лайфу об артистке. Видео © LIFE

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова была непредсказуемым и необыкновенным человеком. Об этом Лайфу рассказала подруга композитора Татьяна Замиховская, с которой они тесно общались почти полвека.

"Это выдающийся композитор, выдающаяся пианистка, исполнитель. Это очень образованный композитор нашего времени. Ну просто столько написано ею произведений, что их не сосчитать. Больше тысячи песен написано ею", — рассказала она.

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По словам собеседницы Лайфа, Лядова любила природу и людей, а люди, в свою очередь, встречали артистку на концертах стоя. Женщина вспоминает композитора как смелого, бесстрашного, энергичного и красивого человека.

"Это моя личная трагедия, потому что провести почти полвека рядом — и теперь её нет. Это страшная потеря", — призналась Татьяна.

Напомним, композитор Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни. Ранее она была госпитализирована с коронавирусом. Народную артистку похоронят сегодня на Кунцевском кладбище рядом с её матерью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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