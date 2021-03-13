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На форуме в Москве задержали Илью Яшина и Евгения Ройзмана

Мероприятие проходило в гостинице "Измайлово".

13 марта 2021, 09:05
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/ilya_yashin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CMWf4HKjuZs/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ilya_yashin</a></p>

Фото © Instagram / ilya_yashin

Главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали сотрудники полиции на форуме муниципальных депутатов. Об этом сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Все муниципальные депутаты, а также те, кто приехал из региона, которые были на съезде, задержаны", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Мероприятие проходило в гостинице "Измайлово". Собеседница агентства затруднилась ответить на вопрос, сколько участников форума было задержано. Она также не смогла назвать причину задержаний.

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Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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