На форуме в Москве задержали Илью Яшина и Евгения Ройзмана
Мероприятие проходило в гостинице "Измайлово".
Фото © Instagram / ilya_yashin
Главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали сотрудники полиции на форуме муниципальных депутатов. Об этом сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.
"Все муниципальные депутаты, а также те, кто приехал из региона, которые были на съезде, задержаны", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Мероприятие проходило в гостинице "Измайлово". Собеседница агентства затруднилась ответить на вопрос, сколько участников форума было задержано. Она также не смогла назвать причину задержаний.
А ранее в Челябинске за взятку задержали полковника собственной безопасности МВД.
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