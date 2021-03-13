Россиянам рассказали, как правильно выбирать хлеб
Очень важно, чтобы он хорошо выглядел.
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Казалось бы, что может быть сложного в выборе хлеба, но его тоже надо уметь выбирать правильно. Как именно это сделать, в своём пресс-релизе рассказал Роспотребнадзор.
Ведомство советует в первую очередь обращать внимание на внешний вид товара, а именно на упаковку — она должна быть целой и чистой. Так же Роспотребнадзор настоятельно рекомендует покупать хлеб исключительно в стационарных магазинах.
"Внимательно читайте этикетку на упаковке — обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции", — говорится в сообщении.
Специалисты также рекомендуют выбирать хлеб, который богат витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, и в состав которого входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такой продукт восполнит от 20 до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах.
Не так давно эксперты развеяли некоторые популярные мифы о хлебе.
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