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Мясников дал несколько советов россиянам о том, как пережить весну 2021 года

Главное — не делать гадости другим, а также не переживать по поводу прошлого и будущего.

13 марта 2021, 08:15
<p>Александр Мясников. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Александр Мясников. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Для того чтобы пережить весну 2021 года, нужно следить за своим здоровьем и жить настоящим. Этими советами поделился российский врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Ura.ru.

— Не брать ничего в голову. Не думать о прошлом, не переживать о будущем, — рассказал Мясников.

Ещё, по мнению доктора Мясникова, стоит придерживаться здорового образа жизни. Чтобы сохранить своё ментальное и физическое здоровье, надо не делать зла другим и стараться не переедать.

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Мясников ранее подробно рассказал о том, нужно ли делать прививку от коронавируса тем, кто уже переболел.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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