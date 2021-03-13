Мясников дал несколько советов россиянам о том, как пережить весну 2021 года

Для того чтобы пережить весну 2021 года, нужно следить за своим здоровьем и жить настоящим. Этими советами поделился российский врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Ura.ru.

— Не брать ничего в голову. Не думать о прошлом, не переживать о будущем, — рассказал Мясников.

Ещё, по мнению доктора Мясникова, стоит придерживаться здорового образа жизни. Чтобы сохранить своё ментальное и физическое здоровье, надо не делать зла другим и стараться не переедать.

Мясников ранее подробно рассказал о том, нужно ли делать прививку от коронавируса тем, кто уже переболел.

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