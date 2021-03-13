Мясников дал несколько советов россиянам о том, как пережить весну 2021 года
Главное — не делать гадости другим, а также не переживать по поводу прошлого и будущего.
Александр Мясников. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Для того чтобы пережить весну 2021 года, нужно следить за своим здоровьем и жить настоящим. Этими советами поделился российский врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Ura.ru.
— Не брать ничего в голову. Не думать о прошлом, не переживать о будущем, — рассказал Мясников.
Ещё, по мнению доктора Мясникова, стоит придерживаться здорового образа жизни. Чтобы сохранить своё ментальное и физическое здоровье, надо не делать зла другим и стараться не переедать.
Мясников ранее подробно рассказал о том, нужно ли делать прививку от коронавируса тем, кто уже переболел.
Выбор редакции
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в Европе с мракобесием
Врач рассказал, кому опасно пить чай
Россиянам рассказали, как правильно выбирать хлеб
На форуме в Москве задержали Илью Яшина и Евгения Ройзмана
Ветеринары решили, что истощённый пёс уже мёртв, но случилось чудо — и через месяц он набрал 23 кг
Комментариев: 0