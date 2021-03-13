В России за сутки выявили около десяти тысяч случаев коронавируса
Жертвами ковида в стране стали менее ста тысяч человек за всё время пандемии.
Фото © ТАСС / Афонина Елена
В России за минувшие сутки выявили 9908 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Причём из них 1279 (12,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
По данным оперштаба, всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 380 525 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 91 695 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора предупредила россиян о возможном появлении новых опасных вирусов, которые могут нести за собой эпидемии. Тем временем с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделало примерно четыре миллиона человек — два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона пока только по одной.
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