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Более 85% компаний в России решили оставить сотрудников на удалёнке

При этом работодатели считают эффективными вне офиса только 60% своих подчинённых.

13 марта 2021, 07:39

Многие компании, арендующие офисы, решили не возвращать сотрудников с удалёнки. О таком решении заявило 85% респондентов, а ещё 64% намерены сократить офисные площади. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные консалтинговой компании CBRE.

Если эти планы и впрямь воплотятся в жизнь, то 30–40% офисов опустеют, девелоперам придётся уменьшить объёмы запланированного строительства офисов либо менять назначение зданий под другие форматы, предупреждают эксперты.

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Пока компании решают, где работник трудится продуктивнее — в офисе или дома, основатель агентства ProPersonnel Татьяна Долякова сообщила, что эффективными себя считают около 80% работающих на удалёнке сотрудников. Однако такого мнения придерживается всего 60% представителей компаний.

Ранее Лайф рассказал, какие плюсы у работы на удалёнке.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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