Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на северо-западе Москвы
Ещё одному жильцу понадобилась медицинская помощь.
Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате возгорания погиб один человек, ещё один пострадал.
ЧП произошло в доме № 9 на набережной Новикова-Прибоя. Огнём были охвачены 6,7 и 8 этажи здания. Из горящей многоэтажки эвакуировали 16 человек, в том числе четверо грудных детей. В ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт пожара и уточнили, что открытое горение ликвидировано. Спасатели уточняют причины произошедшего.
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