Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на северо-западе Москвы

Пожар в многоэтажке в Москве. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android)

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате возгорания погиб один человек, ещё один пострадал.

ЧП произошло в доме № 9 на набережной Новикова-Прибоя. Огнём были охвачены 6,7 и 8 этажи здания. Из горящей многоэтажки эвакуировали 16 человек, в том числе четверо грудных детей. В ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт пожара и уточнили, что открытое горение ликвидировано. Спасатели уточняют причины произошедшего.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в здании екатеринбургского Центрального НИИ металлургии и материалов.

Авторы