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На Украине журналистки подрались в здании суда из-за вопроса о домашнем насилии — видео

В женскую драку пришлось вмешаться местным стражам порядка.

13 марта 2021, 06:32

Видео © Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости

В суде Днепропетровска, где слушается дело по иску горсовета о защите деловой репутации к народному депутату Максиму Бужанскому и местному изданию "Лица", главред последнего сцепилась с журналисткой телеканала "ДніпроTV".

Как пишет издание "Русская Весна", нардеп и "Лица" обвиняют "ДніпроTV" в распространении неправдивой информации. Во время интервью главному редактору "Лиц" Алёне Гарагуц не понравился вопрос журналистки Яны Богославской из "ДніпроTV", которая хотела уточнить информацию о возможном домашнем насилии с участием нардепа. В итоге женщины подрались прямо в здании суда, а разнимать их пришлось местным стражам порядка. После инцидента Богославская пригрозила своей оппонентке судом, а сама Гарагуц убежала.

В Махачкале блогерши подрались с компанией парней в торговом центре — видео

В Махачкале блогерши подрались с компанией парней в торговом центре — видео

Ранее Лайф сообщал, что житель Ленобласти подрался с депутатом из-за девушки. Народный избранник приставал к избраннице мужчины и постоянно звонил ей, после чего оскорблённый бойфренд вызвал его на разговор.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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