На Украине журналистки подрались в здании суда из-за вопроса о домашнем насилии — видео
В женскую драку пришлось вмешаться местным стражам порядка.
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В суде Днепропетровска, где слушается дело по иску горсовета о защите деловой репутации к народному депутату Максиму Бужанскому и местному изданию "Лица", главред последнего сцепилась с журналисткой телеканала "ДніпроTV".
Как пишет издание "Русская Весна", нардеп и "Лица" обвиняют "ДніпроTV" в распространении неправдивой информации. Во время интервью главному редактору "Лиц" Алёне Гарагуц не понравился вопрос журналистки Яны Богославской из "ДніпроTV", которая хотела уточнить информацию о возможном домашнем насилии с участием нардепа. В итоге женщины подрались прямо в здании суда, а разнимать их пришлось местным стражам порядка. После инцидента Богославская пригрозила своей оппонентке судом, а сама Гарагуц убежала.
Ранее Лайф сообщал, что житель Ленобласти подрался с депутатом из-за девушки. Народный избранник приставал к избраннице мужчины и постоянно звонил ей, после чего оскорблённый бойфренд вызвал его на разговор.
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