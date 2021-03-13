На Украине журналистки подрались в здании суда из-за вопроса о домашнем насилии — видео

В суде Днепропетровска, где слушается дело по иску горсовета о защите деловой репутации к народному депутату Максиму Бужанскому и местному изданию "Лица", главред последнего сцепилась с журналисткой телеканала "ДніпроTV".

Как пишет издание "Русская Весна", нардеп и "Лица" обвиняют "ДніпроTV" в распространении неправдивой информации. Во время интервью главному редактору "Лиц" Алёне Гарагуц не понравился вопрос журналистки Яны Богославской из "ДніпроTV", которая хотела уточнить информацию о возможном домашнем насилии с участием нардепа. В итоге женщины подрались прямо в здании суда, а разнимать их пришлось местным стражам порядка. После инцидента Богославская пригрозила своей оппонентке судом, а сама Гарагуц убежала.