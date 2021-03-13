Нападающий "Миннесоты" Капризов признан главной звездой в матче НХЛ

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ 23-летний россиянин помог "дикарям" разгромить "Аризону" — 4:0, — за что и был признан первой звездой встречи.

Все голы в матче были забиты в третьем отрезке игры. Капризов открыл счёт на шестой минуте периода, и помог ему в этом рикошет от игрока "койотов" Кристиана Дворака.

Kirill Kaprizov rips one home from the high slot to open the scoring in the 3rd!#mnwild pic.twitter.com/3gXiKz1OF8 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 13, 2021

Через две с небольшим минуты Капризов увеличил преимущество "Миннесоты", а его второй гол получился под копирку первого и также не без помощи игрока соперника.

KAPRIZOV AGAIN! Kirill Kaprizov AGAIN from the high slot with a terrific shot, setting himself up with terrific skating ability! 2-0 Wild!#mnwild pic.twitter.com/99oZfsOxye — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 13, 2021

Третью шайбу Кирилл забросил на последней минуте игры классным броском в касание, когда счёт на табло был уже 3:0.

KAPRIZOV AGAIN!



First career NHL hat trick for Kirill Kaprizov! What a night for the budding Wild star!



🎩🎩🎩#mnwild pic.twitter.com/2Hu0gzIk7d — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 13, 2021

Между вторым и третьим голами Капризова взятие койотских ворот отпраздновал шведский защитник "дикарей" Юнас Бродин.

Три результативные передачи оформил партнёр Капризова по звену норвежец Матс Цуккарелло. Голкипер "Миннесоты" Кэмерон Талбот отразил 25 бросков и оформил первый в сезоне шат-аут.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 25 играх. В них россиянин успел забросить 10 шайб и 13 раз числился в ассистентах у своих партнёров.

"Миннесота", набрав 33 очка, занимает второе место в Западном дивизионе. "Аризона" с 28 баллами расположилась на шестой позиции.

В следующем матче регулярного чемпионата команды вновь сыграют между собой. Встреча состоится 14 марта также на территории "дикарей".

Регулярный чемпионат НХЛ

"Миннесота" — "Аризона" — 4:0 (0:0; 0:0; 4:0)

"Сент-Луис" — "Вегас" — 4:5 ОТ (0:2; 2:1; 2:1; 0:1)

"Колорадо" — "Лос-Анджелес" — 2:0 (0:0; 1:0; 1:0)

"Эдмонтон" — "Оттава" — 6:2 (2:1; 2:1; 2:0)

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