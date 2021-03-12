Знарок наехал на журналистов, а Ковальчук грязно ударил соперника: все громкие скандалы Кубка Гагарина
Битва за главный трофей в российском хоккее в самом разгаре. Лайф отобрал спорные и обсуждаемые моменты, которых оказалось очень много уже на старте.
Жалобы "Автомобилиста" на судейство
Серия между "Автомобилистом" и "Авангардом" должна была стать украшением первого раунда Кубка Гагарина. На первый взгляд, упорной борьбу между командами можно назвать с натяжкой — счёт в серии (4-1) говорит сам за себя. На деле же рубилово на площадке шло нешуточное, а претензии екатеринбуржцев к судейству этот накал борьбы между соперниками только подтверждают.
— Несомненный факт, что судейство в любом случае повлияло на исход прошлой встречи, — подвёл итог проигранного противостояния с "ястребами" главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс.
Руководство екатеринбургской команды даже сделало запрос в департамент судейства КХЛ по ряду эпизодов касательно работы арбитров в третьей и четвёртой играх серии. Всего таких спорных эпизодов — семь. Здесь и симуляция у соперника, и толчок в спину с нанесением травмы нападающему Анатолию Голышеву, и нарушения правил против Дацюка. Часть из них лига удовлетворила, но вряд ли екатеринбуржцам от этого стало легче: серия уже проиграна.
Грязный приём Ковальчука
Не остался без внимания КХЛ и момент с участием нападающего омского "Авангарда" Ильи Ковальчука. В первом периоде пятого матча серии с "Автомобилистом" Кови грязно сыграл против защитника Александра Щемерова, нанеся тому травму ударом коленом в ногу.
Судьи Ковальчука удалили до конца встречи, а в Сети появились злобные комментарии в адрес бывшей звезды НХЛ.
- Ох, Илюша, зачем же ты так грубо?
- Начинается! Помним, как он в плей-офф Радулова бил клюшкой по ногам.
- Это в стиле Ковальчука — сыграть так подло.
- Не вовремя, Илья, ты удалился.
- И зачем он это сделал?
Несмотря на отсутствие Ковальчука, "ястребы" сумели дожать "Автомобилист" (3:1), а сам нападающий вдобавок к удалению был наказан лигой ещё и денежным штрафом.
Минское "Динамо" увидело заговор против клуба
Самый громкий скандал первого раунда Кубка Гагарина разгорелся в Минске после третьего матча серии между местным "Динамо" и СКА. "Зубры" тогда уступили в овертайме, а обвинили в этом арбитров встречи, которые на момент решающего гола оставили динамовцев в меньшинстве. Минчане разглядели в этом удалении заговор против своей команды, но претензии за поражение белорусы должны предъявлять прежде всего себе. Ведь на повторе отчётливо видно, что их капитан Роб Клинкхаммер в безобидной ситуации насильно выбивает клюшку у соперника и зарабатывает стопроцентное удаление.
Штраф немецкому хоккеисту за угрозу перерезать горло сопернику
Денежному штрафу подвергся и немецкий защитник "Автомобилиста" Корбиниан Хольцер. У легионера сдали нервы во втором матче серии с "Авангардом", где он кому-то из игроков омского клуба показал жест "перерезанное горло", за что и раскошелился на 50 тысяч рублей.
Как Хольцер ловко исполнил Знарка pic.twitter.com/xlmoqvUaKc— Семён Галькевич (@galkevich32) March 4, 2021
— Это плей-офф, эмоции возрастают до предела. Я дал им волю. Перед тем эпизодом было много столкновений и зацепов, — так оправдал свой недружелюбный поступок защитник екатеринбуржцев.
Гнев и разочарование Знарка
Московский "Спартак" в первом раунде Кубка Гагарина не смог составить достойную конкуренцию чемпиону регулярки — ЦСКА — и прекратил борьбу за трофей. Для главного тренера красно-белых Олега Знарка этот сезон получился достаточно тяжёлым. Его команда только на финише гладкого чемпионата обеспечила себе участие в плей-офф. Но проблемы в игре у спартаковцев никуда не делись, а с ними сложно рассчитывать на положительный результат в серии против такого соперника.
Времена, когда Знарок дважды брал Кубок Гагарина с московским "Динамо", давно прошли. За эти годы уровень команд в КХЛ значительно вырос, а победы порой даже топ-командам даются всё труднее и труднее. И пока "Спартак" приходит в себя после битвы с ЦСКА, Знарок за острые вопросы о своем будущем в красно-белом клубе "наезжает" на журналистов.
Фото © КХЛ
— Моё будущее в "Спартаке? Ну конечно, прямо сейчас вот надо об этом говорить! Вы такие вопросы задаёте! Отвечайте сами на него как хотите. Все СМИ обсуждают меня. Только серия закончилась, и все обсуждают. Себя обсуждайте, — эмоционально ответил Знарок.
— На меня на протяжении всех этих сезонов оказывается давление, я к нему давно привык. Всегда будет виноват тренер. Вы же всегда пишете. Даже когда мы выигрываем, всё равно что-то не так. Олимпиада не то, это не то. Понимаете? Вы должны прославлять советский и российский хоккей, а мы, наоборот, в прессе, — негодовал тренер после серии с ЦСКА.
Победный буллит "Салавата", приговоривший "Трактор"
Спорный момент, решивший судьбу целой серии, произошёл в пятом поединке между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором". При счёте 2:2, когда до окончания основного времени игры оставалось 20 секунд и команды мысленно готовились к овертайму, вратарь челябинцев Иван Федотов коньком сдвинул собственные ворота. Попытки главного тренера "Трактора" Анвара Гатиятулина оправдать перед судьями своего голкипера результата не принесли. "Салават" воспользовался подаренным шансом и прошёл в 1/4 финала, а насколько верно поступил арбитр, назначив в такой ситуации буллит, в околохоккейных кругах будут обсуждать ещё долго.
— Сегодня ребята провели хороший матч. Никаких претензий к ним нет. Хочу поблагодарить команду за сезон, за самоотдачу. Не хочу даже комментировать судейство, по этому поводу уже много сказано, — подвёл итог серии наставник "Трактора".
Чем нас удивит Кубок Гагарина в следующем раунде — узнаем уже совсем скоро!
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