Знарок наехал на журналистов, а Ковальчук грязно ударил соперника: все громкие скандалы Кубка Гагарина

Жалобы "Автомобилиста" на судейство

Серия между "Автомобилистом" и "Авангардом" должна была стать украшением первого раунда Кубка Гагарина. На первый взгляд, упорной борьбу между командами можно назвать с натяжкой — счёт в серии (4-1) говорит сам за себя. На деле же рубилово на площадке шло нешуточное, а претензии екатеринбуржцев к судейству этот накал борьбы между соперниками только подтверждают.

— Несомненный факт, что судейство в любом случае повлияло на исход прошлой встречи, — подвёл итог проигранного противостояния с "ястребами" главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс.

Руководство екатеринбургской команды даже сделало запрос в департамент судейства КХЛ по ряду эпизодов касательно работы арбитров в третьей и четвёртой играх серии. Всего таких спорных эпизодов — семь. Здесь и симуляция у соперника, и толчок в спину с нанесением травмы нападающему Анатолию Голышеву, и нарушения правил против Дацюка. Часть из них лига удовлетворила, но вряд ли екатеринбуржцам от этого стало легче: серия уже проиграна.

Грязный приём Ковальчука

Не остался без внимания КХЛ и момент с участием нападающего омского "Авангарда" Ильи Ковальчука. В первом периоде пятого матча серии с "Автомобилистом" Кови грязно сыграл против защитника Александра Щемерова, нанеся тому травму ударом коленом в ногу.

Судьи Ковальчука удалили до конца встречи, а в Сети появились злобные комментарии в адрес бывшей звезды НХЛ.

Ох, Илюша, зачем же ты так грубо?

Начинается! Помним, как он в плей-офф Радулова бил клюшкой по ногам.

Это в стиле Ковальчука — сыграть так подло.

Не вовремя, Илья, ты удалился.

И зачем он это сделал?

Несмотря на отсутствие Ковальчука, "ястребы" сумели дожать "Автомобилист" (3:1), а сам нападающий вдобавок к удалению был наказан лигой ещё и денежным штрафом.

Минское "Динамо" увидело заговор против клуба

Самый громкий скандал первого раунда Кубка Гагарина разгорелся в Минске после третьего матча серии между местным "Динамо" и СКА. "Зубры" тогда уступили в овертайме, а обвинили в этом арбитров встречи, которые на момент решающего гола оставили динамовцев в меньшинстве. Минчане разглядели в этом удалении заговор против своей команды, но претензии за поражение белорусы должны предъявлять прежде всего себе. Ведь на повторе отчётливо видно, что их капитан Роб Клинкхаммер в безобидной ситуации насильно выбивает клюшку у соперника и зарабатывает стопроцентное удаление.

Штраф немецкому хоккеисту за угрозу перерезать горло сопернику

Денежному штрафу подвергся и немецкий защитник "Автомобилиста" Корбиниан Хольцер. У легионера сдали нервы во втором матче серии с "Авангардом", где он кому-то из игроков омского клуба показал жест "перерезанное горло", за что и раскошелился на 50 тысяч рублей.

Как Хольцер ловко исполнил Знарка pic.twitter.com/xlmoqvUaKc — Семён Галькевич (@galkevich32) March 4, 2021

— Это плей-офф, эмоции возрастают до предела. Я дал им волю. Перед тем эпизодом было много столкновений и зацепов, — так оправдал свой недружелюбный поступок защитник екатеринбуржцев.

Гнев и разочарование Знарка

Московский "Спартак" в первом раунде Кубка Гагарина не смог составить достойную конкуренцию чемпиону регулярки — ЦСКА — и прекратил борьбу за трофей. Для главного тренера красно-белых Олега Знарка этот сезон получился достаточно тяжёлым. Его команда только на финише гладкого чемпионата обеспечила себе участие в плей-офф. Но проблемы в игре у спартаковцев никуда не делись, а с ними сложно рассчитывать на положительный результат в серии против такого соперника.

Времена, когда Знарок дважды брал Кубок Гагарина с московским "Динамо", давно прошли. За эти годы уровень команд в КХЛ значительно вырос, а победы порой даже топ-командам даются всё труднее и труднее. И пока "Спартак" приходит в себя после битвы с ЦСКА, Знарок за острые вопросы о своем будущем в красно-белом клубе "наезжает" на журналистов.

Фото © КХЛ

— Моё будущее в "Спартаке? Ну конечно, прямо сейчас вот надо об этом говорить! Вы такие вопросы задаёте! Отвечайте сами на него как хотите. Все СМИ обсуждают меня. Только серия закончилась, и все обсуждают. Себя обсуждайте, — эмоционально ответил Знарок.

— На меня на протяжении всех этих сезонов оказывается давление, я к нему давно привык. Всегда будет виноват тренер. Вы же всегда пишете. Даже когда мы выигрываем, всё равно что-то не так. Олимпиада не то, это не то. Понимаете? Вы должны прославлять советский и российский хоккей, а мы, наоборот, в прессе, — негодовал тренер после серии с ЦСКА.

Победный буллит "Салавата", приговоривший "Трактор"

Спорный момент, решивший судьбу целой серии, произошёл в пятом поединке между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором". При счёте 2:2, когда до окончания основного времени игры оставалось 20 секунд и команды мысленно готовились к овертайму, вратарь челябинцев Иван Федотов коньком сдвинул собственные ворота. Попытки главного тренера "Трактора" Анвара Гатиятулина оправдать перед судьями своего голкипера результата не принесли. "Салават" воспользовался подаренным шансом и прошёл в 1/4 финала, а насколько верно поступил арбитр, назначив в такой ситуации буллит, в околохоккейных кругах будут обсуждать ещё долго.

— Сегодня ребята провели хороший матч. Никаких претензий к ним нет. Хочу поблагодарить команду за сезон, за самоотдачу. Не хочу даже комментировать судейство, по этому поводу уже много сказано, — подвёл итог серии наставник "Трактора".

Чем нас удивит Кубок Гагарина в следующем раунде — узнаем уже совсем скоро!

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