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Россиянин Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ — видео

Теперь на его счету уже 23 очка в 24 матчах.

13 марта 2021, 04:38

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ и стал 29-м хоккеистом в истории клуба, которому это удалось.

В матче против "Аризоны Койотис" 23-летний форвард отличился на шестой, девятой и двадцатой минутах третьего периода. В результате "Миннесота" выиграла всухую — 4:0.

После этого матча на счету Капризова стало 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 24 играх.

"Просто волшебник и гений". Капризов рвёт НХЛ и восхищает американцев

"Просто волшебник и гений". Капризов рвёт НХЛ и восхищает американцев

Напомним, свою первую шайбу в НХЛ хоккеист оформил уже в дебютной встрече. При этом гол стал победным. А недавно Капризов красиво забил в падении в матче против "Колорадо".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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