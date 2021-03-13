Россиянин Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ — видео

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ и стал 29-м хоккеистом в истории клуба, которому это удалось.

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Kirill Kaprizov (@KaprizovKirill) with the @Enterprise Hat Trick tonight had us like 🤩 pic.twitter.com/oTANoSDdSv — Minnesota Wild (@mnwild) March 13, 2021

В матче против "Аризоны Койотис" 23-летний форвард отличился на шестой, девятой и двадцатой минутах третьего периода. В результате "Миннесота" выиграла всухую — 4:0.

После этого матча на счету Капризова стало 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 24 играх.

HAT TRICK KIRILL LET'S GOOOOOOOOO pic.twitter.com/YEmBJJp2rM — Minnesota Wild (@mnwild) March 13, 2021

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