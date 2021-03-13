Россиянин Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ — видео
Теперь на его счету уже 23 очка в 24 матчах.
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в НХЛ и стал 29-м хоккеистом в истории клуба, которому это удалось.
🧢 🧢 🧢— Minnesota Wild (@mnwild) March 13, 2021
Kirill Kaprizov (@KaprizovKirill) with the @Enterprise Hat Trick tonight had us like 🤩 pic.twitter.com/oTANoSDdSv
В матче против "Аризоны Койотис" 23-летний форвард отличился на шестой, девятой и двадцатой минутах третьего периода. В результате "Миннесота" выиграла всухую — 4:0.
После этого матча на счету Капризова стало 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 24 играх.
HAT TRICK KIRILL LET'S GOOOOOOOOO pic.twitter.com/YEmBJJp2rM— Minnesota Wild (@mnwild) March 13, 2021
Напомним, свою первую шайбу в НХЛ хоккеист оформил уже в дебютной встрече. При этом гол стал победным. А недавно Капризов красиво забил в падении в матче против "Колорадо".
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