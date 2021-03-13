Эксперт перечислил три бага, мгновенно ломающих смартфон

Есть три наиболее известные ошибки в программе, которые за считаные секунды выводят смартфон из строя. Как рассказал директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев, они связаны с фоновой картинкой, датой и опасными сообщениями для iPhone и iPad.

"Кажется, что это обычная картинка, изображающая природный ландшафт, но при установке на рабочий стол у определённых гаджетов экран начинает постоянно включаться и выключаться", — отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

По словам Косарева, всё дело в цветовой гамме картинки. По умолчанию операционная система Android настроена на отображение sRGB-цветов, однако картинка использует RGB-гамму.

Второй баг, связанный с датой, был обнаружен в 2016 году на iOS 9.2. Его суть заключалась в том, что если в настройках убрать галочку с "определять автоматически" и ввести дату 1 января 1970 года, то смартфон ломался. Впоследствии Apple выпустила обновление, которое решило проблему.

Также эксперт добавил, что в исходном коде ранних версий iOS 13 обнаружена ошибка, при которой телефон ломается из-за короткого сообщения с эмодзи итальянского флага и символом на языке синдхи. При обнаружении такого сообщения телефон начнёт безостановочно перезагружаться до полного расхода батареи.

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