"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным
Советский космонавт посещал Лондон спустя три месяца после полёта в космос.
Фото © Instagram / theroyalfamily, фотохроника ТАСС
Королева Елизавета II рассказала о встрече с первым космонавтом Юрием Гагариным, которая состоялась 60 лет назад. Своими воспоминаниями она поделилась на онлайн-конференции, посвящённой неделе науки в Великобритании.
"Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его особенно очаровательным", — рассказала Елизавета II.
На вопрос одной из научных сотрудниц Университетского колледжа Лондона о том, каким был Гагарин, королева шутливо ответила: "Русским". При этом она уточнила, что он действительно не знал английского. Но это не помешало им пообщаться и даже сделать общую фотографию.
Визит Юрия Гагарина в Лондон состоялся в июле 1961 года — спустя всего три месяца после первого полёта в космос. В рамках поездки космонавт провёл встречи с британскими политиками и общественными деятелями, а также был приглашён на обед в Букингемский дворец.
Выступление на онлайн-форуме стало первым появлением на публике королевы Елизаветы II после скандала с интервью принца Гарри и Меган Маркл. В беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри Меган рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В российском МИД интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже готова идти на мировую.
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