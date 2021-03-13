"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным

Королева Елизавета II рассказала о встрече с первым космонавтом Юрием Гагариным, которая состоялась 60 лет назад. Своими воспоминаниями она поделилась на онлайн-конференции, посвящённой неделе науки в Великобритании.

"Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его особенно очаровательным", — рассказала Елизавета II.

На вопрос одной из научных сотрудниц Университетского колледжа Лондона о том, каким был Гагарин, королева шутливо ответила: "Русским". При этом она уточнила, что он действительно не знал английского. Но это не помешало им пообщаться и даже сделать общую фотографию.

Визит Юрия Гагарина в Лондон состоялся в июле 1961 года — спустя всего три месяца после первого полёта в космос. В рамках поездки космонавт провёл встречи с британскими политиками и общественными деятелями, а также был приглашён на обед в Букингемский дворец.

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