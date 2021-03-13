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"Он был очарователен": Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным

Советский космонавт посещал Лондон спустя три месяца после полёта в космос.

13 марта 2021, 06:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/theroyalfamily/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">theroyalfamily</a>, фотохроника ТАСС</p>

Фото © Instagram / theroyalfamily, фотохроника ТАСС

Королева Елизавета II рассказала о встрече с первым космонавтом Юрием Гагариным, которая состоялась 60 лет назад. Своими воспоминаниями она поделилась на онлайн-конференции, посвящённой неделе науки в Великобритании.

"Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его особенно очаровательным", — рассказала Елизавета II.

На вопрос одной из научных сотрудниц Университетского колледжа Лондона о том, каким был Гагарин, королева шутливо ответила: "Русским". При этом она уточнила, что он действительно не знал английского. Но это не помешало им пообщаться и даже сделать общую фотографию.

Королева Елизавета II впервые в истории правления может остаться без личного самолёта

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Визит Юрия Гагарина в Лондон состоялся в июле 1961 года — спустя всего три месяца после первого полёта в космос. В рамках поездки космонавт провёл встречи с британскими политиками и общественными деятелями, а также был приглашён на обед в Букингемский дворец.

Выступление на онлайн-форуме стало первым появлением на публике королевы Елизаветы II после скандала с интервью принца Гарри и Меган Маркл. В беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри Меган рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде. В российском МИД интервью назвали обрушением декораций, а королева, по данным британских СМИ, уже готова идти на мировую.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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