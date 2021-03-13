В Красноярске начальника отдела полиции задержали за взятку в полмиллиона

Ранее в одном из местных телеграм-каналов появилась информация, что правоохранителя задержали с поличным при получении взятки в размере около полумиллиона рублей. По данным агентства "Запад 24", сумма, которая предназначалась полковнику Юрию Островскому, даже несколько больше — 600 тысяч. СМИ пишет, что полицейский в обмен на деньги должен был "вмешаться" в расследование уголовного дела и заменить статью подозреваемому в совершении тяжкого преступления на более лёгкую.