В Красноярске начальника отдела полиции задержали за взятку в полмиллиона
Правоохранителя поймали при получении средств.
Фото © Pixabay
В Красноярске задержали начальника первого отдела полиции города. Об этом журналистам сообщили в СУ СКР по региону.
"Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", — говорится в сообщении.
Ранее в одном из местных телеграм-каналов появилась информация, что правоохранителя задержали с поличным при получении взятки в размере около полумиллиона рублей. По данным агентства "Запад 24", сумма, которая предназначалась полковнику Юрию Островскому, даже несколько больше — 600 тысяч. СМИ пишет, что полицейский в обмен на деньги должен был "вмешаться" в расследование уголовного дела и заменить статью подозреваемому в совершении тяжкого преступления на более лёгкую.
Юрий Островский. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
Ранее зампред правительства Ставрополья Александр Золотарёв был задержан по подозрению в многомиллионных взятках при попытке сбежать.
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