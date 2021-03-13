Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Красноярске начальника отдела полиции задержали за взятку в полмиллиона

Правоохранителя поймали при получении средств.

13 марта 2021, 05:12

Фото © Pixabay

В Красноярске задержали начальника первого отдела полиции города. Об этом журналистам сообщили в СУ СКР по региону.

"Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", — говорится в сообщении.

СКР показал видео задержания зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

СКР показал видео задержания зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

Ранее в одном из местных телеграм-каналов появилась информация, что правоохранителя задержали с поличным при получении взятки в размере около полумиллиона рублей. По данным агентства "Запад 24", сумма, которая предназначалась полковнику Юрию Островскому, даже несколько больше — 600 тысяч. СМИ пишет, что полицейский в обмен на деньги должен был "вмешаться" в расследование уголовного дела и заменить статью подозреваемому в совершении тяжкого преступления на более лёгкую.

Юрий Островский. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

Юрий Островский. Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

Ранее зампред правительства Ставрополья Александр Золотарёв был задержан по подозрению в многомиллионных взятках при попытке сбежать.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СКР показал видео задержания зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

вчера в 21:16
adult

В США полицейский застрелил темнокожую женщину, которая открыла по нему огонь — видео от первого лица

сегодня в 05:34

В Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке

сегодня в 02:57

Нападающий "Миннесоты" Капризов признан главной звездой в матче НХЛ

сегодня в 06:01

Новые фото 61-летней Гузеевой смутили фанатов, ведь за считаные дни её лицо стало как у ребёнка

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1