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В США полицейский застрелил темнокожую женщину, которая открыла по нему огонь — видео от первого лица

Сам правоохранитель госпитализирован в критическом состоянии.

13 марта 2021, 05:34

Видео © Twitter / Metro Nashville PD

В США полицейский застрелил темнокожую женщину после того, как она открыла по нему огонь. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошёл накануне около 9:30 утра по местному времени (18:30 МСК) в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Полицейский Джош Бейкер остановил автомобиль, за владельцем которого числились непогашенные ордера за хранение наркотиков. Однако за рулём оказалась 31-летняя женщина. Нагрудная камера Бейкера зафиксировала, что тот обнаружил в вещах дамы пакетик с неизвестным веществом. Но вместо того, чтобы сдаться, женщина схватила сумку и попыталась сбежать.

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Полицейский применил электрошокер, чтобы задержать беглянку, но та оказала сопротивление и открыла по Бейкеру огонь из своего оружия. Правоохранитель успел среагировать и несколько раз выстрелил в нарушительницу, в результате чего женщина скончалась. Как сообщили в полиции, Джош Бейкер выжил, но был доставлен в больницу в критическом состоянии и уже перенёс операцию.

"То, что произошло сегодня, является напоминанием о том, что работа в полиции в любом месте может быть опасной", — отметил мэр Нэшвилла Джон Купер.

А ранее Лайф рассказывал, что в американском городе Мейсон, штат Огайо, местный житель попытался застрелить полицейских, постучавшихся в его дверь, однако сам был тяжело ранен. При этом одному из правоохранителей чудом удалось увернуться от внезапной пули.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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