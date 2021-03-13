Самолёт S7 экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя
На борту лайнера находилось 197 пассажиров.
Фото © Airliners.net / Rémi Dallot
Борт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Тюмени. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
"Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на борту лайнера А-321 находилось 197 пассажиров, семеро из которых дети. Пассажирам был предоставлен резервный самолёт, который вылетел в Москву в 10:07 (8:07 мск).
А ранее Лайф рассказывал о новой версии загадочной пропажи рейса MH370 над океаном. Напомним, Boeing 777-200 пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. Рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин выполняла авиакомпания Malaysia Airlines. На борту лайнера находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
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