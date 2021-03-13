Самолёт S7 экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя

Борт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Тюмени. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Бездомный пробрался на авиабазу с самолётом Байдена и прогуливался там пять часов

Отмечается, что на борту лайнера А-321 находилось 197 пассажиров, семеро из которых дети. Пассажирам был предоставлен резервный самолёт, который вылетел в Москву в 10:07 (8:07 мск).