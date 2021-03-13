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Хакеры научились перехватывать контроль над секс-игрушками во время их использования

Злоумышленники даже могут менять настройки данных устройств.

13 марта 2021, 07:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты компании ESEТ, которая занимается информационной безопасностью, предостерегли любителей секс-игрушек. Дело в том, что хакеры могут взломать интимные устройства даже во время их использования, так как в них имеется Bluetooth и доступ в Интернет, функции онлайн-конференции и обмена сообщениями.

Как говорится в докладе специалистов компании, часто между двумя юзерами могут использоваться серверы с конечными точками API. Информация, обрабатываемая секс-игрушками, содержит в себе личные данные, включая фотографии и видео. Если же до них доберутся злоумышленники, то они смогут вымогать у пользователей деньги.

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Другая опасность в том, что интимные игрушки могут вредить здоровью. Например, секс-гаджеты перегреваются, а ещё хакеры смогут захватить контроль над устройством во время его использования. Исследователи нашли способ взять под контроль устройство и без ведома пользователя менять его настройки, в том числе и режим вибрации.

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А ранее на Украине вызвала скандал шведская книга — пособие для подростков про однополый секс. Издательство получило грант на публикацию книги, но предложило исключить часть о том, где речь идёт о сексе между парнями. Там даже есть строчки, как нужно разрабатывать анус, и советы, как для этого использовать овощи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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