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В России впервые разрешили исследовать биомедицинский клеточный продукт

Он должен помочь в восстановлении хрящей при повреждении коленей.

13 марта 2021, 07:59
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Данное средство призвано помочь при восстановлении хряща коленного сустава, объяснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учёными. Он способен заменить повреждённую ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования", — сказал он журналистам.

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Глава Минздрава добавил, что это первый биомедицинский клеточный продукт, поданный на государственную регистрацию в России. Глава министерства также выразил уверенность в том, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти.

А ещё Лайф рассказывал, что вторая россиянка с пересаженным сердцем стала мамой. Отмечается, что прямую трансплантацию сердца женщина перенесла в 2015 году, а в 2020-м впервые забеременела.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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