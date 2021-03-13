В России впервые разрешили исследовать биомедицинский клеточный продукт

"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учёными. Он способен заменить повреждённую ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования", — сказал он журналистам.

Глава Минздрава добавил, что это первый биомедицинский клеточный продукт, поданный на государственную регистрацию в России. Глава министерства также выразил уверенность в том, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти.