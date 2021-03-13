В России впервые разрешили исследовать биомедицинский клеточный продукт
Он должен помочь в восстановлении хрящей при повреждении коленей.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Данное средство призвано помочь при восстановлении хряща коленного сустава, объяснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учёными. Он способен заменить повреждённую ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования", — сказал он журналистам.
Глава Минздрава добавил, что это первый биомедицинский клеточный продукт, поданный на государственную регистрацию в России. Глава министерства также выразил уверенность в том, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти.
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