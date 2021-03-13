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Президент Армении снова проведёт встречу с Пашиняном

Ранее Саркисян вернулся к работе после медобследования.

13 марта 2021, 07:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба Президента РФ, пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба Президента РФ, пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретится с президентом республики Арменом Саркисяном, чтобы обсудить пути выхода из внутриполитического кризиса. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.

"Премьер-министр Никол Пашинян встретится сегодня с президентом Арменом Саркисяном в рамках обсуждений, инициированных президентом", написала она в "Фейсбуке".

Президент Армении вернулся к работе после медобследования

Президент Армении вернулся к работе после медобследования

Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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