Президент Армении снова проведёт встречу с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретится с президентом республики Арменом Саркисяном, чтобы обсудить пути выхода из внутриполитического кризиса. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.