Президент Армении снова проведёт встречу с Пашиняном
Ранее Саркисян вернулся к работе после медобследования.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / пресс-служба Президента РФ, пресс-служба МИД РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретится с президентом республики Арменом Саркисяном, чтобы обсудить пути выхода из внутриполитического кризиса. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.
"Премьер-министр Никол Пашинян встретится сегодня с президентом Арменом Саркисяном в рамках обсуждений, инициированных президентом", — написала она в "Фейсбуке".
Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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