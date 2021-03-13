Учёный оценил угрозу от летящего к Земле самого большого за 2021 год астероида
Диаметр небесного тела равен 914 метрам, а его скорость около нашей планеты достигнет 124 000 километров в час.
Астероид 2001 FO32 не опасен для Земли, несмотря на очень большие размеры и высокую скорость передвижения. Этим мнением в беседе с телеканалом "Звезда" поделился ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.
Диаметр небесного тела равен 914 метрам, а его скорость около Земли достигнет 124 000 километров в час. Он должен пролететь 21 марта на расстоянии примерно в два миллиона километров. Таким образом, этот астероид станет самым крупным объектом 2021 года из пролетевших рядом с Землёй. Но он, по мнению Гончарова, опасным не является, поскольку будет двигаться около Солнца, а не около Луны.
"Скорость у всех тел на определённом расстоянии от Солнца определена жёстко именно движением вокруг Солнца, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может", — пояснил Георгий Гончаров.
Напомним, что недавно к Земле приближался астероид размером с пассажирский самолёт.
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