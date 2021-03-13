Гроб с телом композитора Людмилы Лядовой привезли в Новодевичий монастырь на отпевание

Чёрный катафалк медленно подъехал к воротам монастыря. После этого гроб вынесли из машины. Также к зданию пришли поклонницы её творчества, коллеги и друзья с цветами. Отпевание состоится в 11:00 (мск). Похоронят композитора на Кунцевском кладбище рядом с её матерью.