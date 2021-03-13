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Гроб с телом композитора Людмилы Лядовой привезли в Новодевичий монастырь на отпевание

Она скончалась на 96-м году жизни после госпитализации с ковидом.

13 марта 2021, 08:02

Видео © LIFE

Гроб с телом композитора Людмилы Лядовой доставили в Новодевичий монастырь. Там пройдёт отпевание народной артистки РСФСР.

Чёрный катафалк медленно подъехал к воротам монастыря. После этого гроб вынесли из машины. Также к зданию пришли поклонницы её творчества, коллеги и друзья с цветами. Отпевание состоится в 11:00 (мск). Похоронят композитора на Кунцевском кладбище рядом с её матерью.

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Напомним, композитор Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни. Ранее она была госпитализирована с коронавирусом.

Людмила Лядова — заслуженный деятель РСФСР, пианистка, певица, лауреат всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Самые её популярные песни — "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан", "Ай-люли" и многие другие. Среди сочинений Людмилы Лядовой — оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. На её музыку были поставлены балетные номера "Негритянские куклы", "Испанский танец", "Слепая девушка".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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