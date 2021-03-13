Особый интерес к "азиатам": названы самые угоняемые в России автомобили

Японская Toyota Camry, а также корейские Hyundai Solaris и Kia Sportage стали самыми угоняемыми автомобилями в России в феврале 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей страховых компаний. Кроме того, особой популярностью у угонщиков стали пользоваться Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

"Вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris — неизменные участники подобных рейтингов", — рассказал топ-менеджер страховой компании "МАКС" Евгений Попков.

По его словам, реже стали угонять автомобили корейской марки Hyundai, а в частности Creta и Tucson, и седан Kia Optima. Отмечается, что не без внимания остаются и более дорогие автомобили, такие, как Lexus, Mercedes-Benz и Range Rover.

В страховых компаниях признаются: за год количество угонов в стране сократилось. Однако в каждой фирме статистика оказалась разной. Так, например, в компании "МАКС" обращений по поводу хищения авто стало в два раза меньше, в то время как в "Согласии" они сократились меньше, чем на треть. При этом во многих страховых заметили рост числа февральских угонов по сравнению с январём.

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