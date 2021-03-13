Лукашенко поздравил папу римского с годовщиной понтификата и отметил единство взглядов с Ватиканом
Он заявил о доверительных отношениях между Белоруссией и Святым престолом.
Фото © Администрация Президента Белоруссии
Белоруссия и Ватикан не испытывают проблем в ведении межконфессионального диалога и всегда готовы решить любые проблемы в атмосфере доверия. Такое заявление сделал Александр Лукашенко в своём поздравлении папе римскому Франциску по случаю очередной годовщины понтификата.
"Единство взглядов Белоруссии и Ватикана способствует совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога, формирует основу для поддержки в международных организациях", — отмечается в послании.
Лукашенко считает, что взаимоотношения Белоруссии и Ватикана всегда базировались на богатой истории и взаимном уважении. С его слов, бескорыстная помощь и готовность к компромиссу свидетельствуют, что Святой престол заботится о белорусских верующих и что он заинтересован в укреплении общества.
Напомним, ранее Лайф писал о том, какие цели преследовал папа римский в своём путешествии в Ирак.
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