Путин поздравил актрису Ирину Алфёрову с днём рождения
Российский лидер отметил, что её самобытные работы знают и любят зрители.
Фото © ТАСС / Ольга Зиновская
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алфёрову с 70-летним юбилеем и пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
"Вы состоялись в актёрской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей — и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители", — обратился к звезде советского кино президент.
Свои поздравления Алфёровой направил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил редкий талант актрисы, а также её лирическую красоту, отточенную мастерством и безупречным художественным вкусом. Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к тёплым словам в адрес звезды. По мнению градоначальника, талант и профессионализм Алфёровой, а также её красота и обаяние покорили миллионы зрителей.
Ранее сообщалось, что в преддверии своего 70-летнего юбилея актриса Ирина Алфёрова впервые показала всем приёмного сына.
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