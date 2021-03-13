Путин поздравил актрису Ирину Алфёрову с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алфёрову с 70-летним юбилеем и пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Вы состоялись в актёрской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей — и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители", — обратился к звезде советского кино президент.

Свои поздравления Алфёровой направил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил редкий талант актрисы, а также её лирическую красоту, отточенную мастерством и безупречным художественным вкусом. Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к тёплым словам в адрес звезды. По мнению градоначальника, талант и профессионализм Алфёровой, а также её красота и обаяние покорили миллионы зрителей.

Ранее сообщалось, что в преддверии своего 70-летнего юбилея актриса Ирина Алфёрова впервые показала всем приёмного сына.

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