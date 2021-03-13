Правительство смягчило требования к резидентам ТОР в моногородах

Резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах России продлят срок выполнения требований по объёму инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По прежним правилам об исполнении обязательств надо было отчитываться через год после регистрации в ТОР. Теперь же это разрешается делать спустя два года", — поясняется на сайте Правительства России.

Также отмечается, что данное решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Значительный период их работы пришёлся на ограничения, связанные с ковидом, что негативно сказалось на результатах хозяйственной деятельности. Эти меры должны помочь бизнесу быстрее преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты.

А ранее кабмин принял стратегию развития угольной отрасли на 15 лет. Она позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больше доходов за счёт международного транзита по маршруту Восток — Запад.

Авторы