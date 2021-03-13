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Россияне рассказали, на что тратят больше всего денег во время путешествий

Всего в опросе приняли участие 3,4 тысячи человек.

13 марта 2021, 09:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Путешествие — это не только билеты и отели, но и сопутствующие расходы. На что россияне в своих поездках тратят больше всего денег, выяснил в ходе опроса RT.

На первом месте по количеству затраченных финансов, конечно же, оказались кафе и бары: в 39,3% случаев опрошенные признались, что на питание уходит наибольшая часть бюджета в путешествии. На втором месте оказались продукты питания — целых 37% от всех опрошенных, а ещё 35,8% россиян предпочитают духовную пищу материальной — экскурсии и музеи.

23,6% опрошенных отметили, что часто тратятся во время шопинга, а ещё 23,3% признались, что больше всего денег уходит на покупку сувениров, а 6,1% оставляют максимальные суммы в SPA.

Стало известно, сколько времени россияне проводят в путешествиях

Стало известно, сколько времени россияне проводят в путешествиях

Также аналитики выяснили, что наиболее распространённый бюджет на человека во время отдыха без учёта стоимости билетов и проживания составляет от 20 до 50 тысяч рублей — столько тратят 31,9% респондентов. Сообщается, что всего в опросе приняли участие 3,4 тысячи человек.

Ранее Лайф писал о самых популярных этой зимой направлениях для туризма.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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