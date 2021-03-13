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В Госдуме рассказали, кому могут повысить пенсии в этом году

Наличие опасных или вредных условий труда станет основным критерием для индексации.

13 марта 2021, 09:27
<p>Фото © ТАСС / Николай Кузнецов</p>

Фото © ТАСС / Николай Кузнецов

Врачи, металлурги и слесари получат прибавки к пенсиям в 2021 году. Но не только они. Об этом депутат Госдумы и член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала в беседе с Ura.ru

Основным критерием нового решения является наличие опасных или вредных условий труда в рассматриваемой сфере деятельности. Людям из таких областей будут оплачивать повышенные страховые взносы на пенсионное обеспечение.

Именно поэтому после выхода на пенсию, в том числе, досрочную, такие граждане получают повышенную пенсию. К досрочникам относятся также отдельные категории врачей, например, рентгенологи, работники биохимических лабораторий, металлурги, сталевары, лётчики, шахтёры и ещё много специальностей. Некоторые из этих категорий могут получить повышенную пенсию в этом году, раскрыла детали Светлана Бессараб.

Песков — об индексации пенсий работающим пенсионерам: Несколько вариантов были сформулированы

Песков — об индексации пенсий работающим пенсионерам: Несколько вариантов были сформулированы

А недавно в Министерстве труда и социальной защиты России предложили проиндексировать социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля 2021 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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