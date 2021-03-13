В Госдуме рассказали, кому могут повысить пенсии в этом году

Наличие опасных или вредных условий труда станет основным критерием для индексации.

Врачи, металлурги и слесари получат прибавки к пенсиям в 2021 году. Но не только они. Об этом депутат Госдумы и член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала в беседе с Ura.ru

Основным критерием нового решения является наличие опасных или вредных условий труда в рассматриваемой сфере деятельности. Людям из таких областей будут оплачивать повышенные страховые взносы на пенсионное обеспечение.

"Именно поэтому после выхода на пенсию, в том числе досрочную, такие граждане получают повышенную пенсию. К досрочникам относятся также отдельные категории врачей, например, рентгенологи, работники биохимических лабораторий, металлурги, сталевары, лётчики, шахтёры и ещё много специальностей. Некоторые из этих категорий могут получить повышенную пенсию в этом году", — раскрыла детали Светлана Бессараб.