В Госдуме рассказали, кому могут повысить пенсии в этом году
Наличие опасных или вредных условий труда станет основным критерием для индексации.
Фото © ТАСС / Николай Кузнецов
Врачи, металлурги и слесари получат прибавки к пенсиям в 2021 году. Но не только они. Об этом депутат Госдумы и член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала в беседе с Ura.ru
Основным критерием нового решения является наличие опасных или вредных условий труда в рассматриваемой сфере деятельности. Людям из таких областей будут оплачивать повышенные страховые взносы на пенсионное обеспечение.
— Именно поэтому после выхода на пенсию, в том числе, досрочную, такие граждане получают повышенную пенсию. К досрочникам относятся также отдельные категории врачей, например, рентгенологи, работники биохимических лабораторий, металлурги, сталевары, лётчики, шахтёры и ещё много специальностей. Некоторые из этих категорий могут получить повышенную пенсию в этом году, — раскрыла детали Светлана Бессараб.
А недавно в Министерстве труда и социальной защиты России предложили проиндексировать социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля 2021 года.
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