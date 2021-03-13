Комик в костюме Джокера решил сразиться за пост губернатора в Японии

В Японии местный комик Юсуке Каваи, избираясь на пост главы префектуры Тиба, выступил на государственном телеканале NHK в образе Джокера из недавнего фильма с Хоакином Фениксом в главной роли. Обращение опубликовано на канале политика в "Ютубе".

Некоторые кандидаты в Японии периодически прибегают к использованию образов известных персонажей аниме и фильмов. Однако Каваи несколько иначе подошёл к вопросу воссоздания персонажа Хоакина Феникса. Возможно, он хотел обойти юридические тонкости, связанные с правообладанием. Такие прецеденты случались в Японии.

Ко дню голосования 21 марта в гонке за губернаторское кресло участвует восемь кандидатов. Часть из них представлена ниже.

Главной своей целью Каваи считает необходимость сделать Японию счастливой. Некоторые из преобразований, которые он планирует реализовать в случае своей победы:

переименовать местный аэропорт Нарита в Disney Sky;

сделать песню "Отпусти и забудь" из мультфильма "Холодное сердце" заглавной темой префектуры;

запретить в Тибе слово "мусор" и заменить на "фрагмент звезды", возможно, отсылая к объекту из манги и серий аниме по Metal Saga;

построить в Тибе красную башню и назвать её "Токийская", отсылая одновременно к Токийской телебашне и к тому факту, что Токийский диснейленд находится не в Токио, а на территории Тибы.

Каваи также обратился к противникам ношения масок, чей слоган был "Новый коронавирус — это просто простуда", заявив, что "просто заболевать простудой тоже неприятно". Актёр попросил их отстать от людей в масках.

А недавно 30-летний японец показал пользователям Сети, что не всегда школьница на фотографиях является таковой в реальной жизни.

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